台南》提前卡位 綠營資深黨員表態參選立委

2018年09月18日 18:51 中時 李其樺

台南立委選區明年可能由5席增為6席，加上現任立委黃偉哲轉戰台南市長，坊間已傳出綠營多人有意參2020年立委選舉，民進黨資深黨員蔡明峰18日表態未來要參選台南第四選區（新市、永康、新化）立委，蔡明峰表示，不滿中央和地方執政不佳，參選希望能為民眾做更多事。

蔡明峰今年59歲，早年從商，後來踏入政治圈，先後擔任過民進黨高志鵬、侯水盛、張秀珍、葉宜津和賴清德服務處主任，曾當選民進黨第8、9屆全國黨員代表，和台南市民進黨第8藉評議委員召集人。近年蔡明峰淡出政壇，在外經營貿易公司。

蔡明峰表示，民進黨雖然已經取得執政權，但是這個黨卻已經慢慢失去原有的理想並且變質，不僅中央執政不佳，前台南市長賴清德執政8年也沒有替台南帶來建設改變，讓他這個加入民進黨20年的老黨員很失望。

蔡明峰質疑，上周日蔡英文總統在嘉南藥理大學舉辦百工百業造勢大會，要基層動員支持，不過卻讓人看不到支持民進黨的理由，「台灣經濟現在那麼差，不想辦法拚經濟，只會拚選舉！」

蔡明峰表示，為此他決定參選立委，盡一己之力替民眾做事，打從今年初開始備戰2020年的立委選舉，近日也在新市和新化尋覓適合成立服務處的據點，年底選舉結束後，會觀察黨內參選機制是否公正公平，否則不排除以無黨籍身分參選到底。

目前台面下傳出未來有意參與台南市立委選舉的人選有郭國文、顏純左、林宜瑾等人，對於蔡明峰表態參選台南市第四選區，林宜瑾表示，台南立委選區重畫目前尚未通過，現在只想專心準備年底市議員選舉，「以後的事以後再說」。

(中時 )