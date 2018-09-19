一隻雞腿結緣 浪狗阿肥變黏人精

5歲的米克斯阿肥看起來恰北北，但個性其實非常害羞內向，七股龍海號船長林雅慧只用了1隻雞腿，就征服了當年還是浪浪的牠，從此上山下海形影不離。（林雅慧提供）

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▲5歲的米克斯阿肥原本是流浪狗，在被林雅慧飼養後，變得非常黏人，不僅幫忙看店，還會跟她搭筏仔出海巡視養殖的蚵仔，不會暈船。（林雅慧提供）
阿肥在蚵架上行走自如。(翻攝照片)

台南七股生態遊船龍海號船長林雅慧，因為一隻雞腿，邂逅流浪到店門前的米克斯阿肥，人狗結緣，讓阿肥與林雅慧特別親暱，牠不但會幫忙看店，還會跟著出海巡視蚵架，走在蚵架上如履平地，非常厲害。

林雅慧說，一開始看到阿肥的時候，牠一點也不肥，因為在外流浪又沒東西吃，瑟縮在路旁的土堆發抖，林雅慧順手丟了隻雞腿給牠，就回到店裡去，沒想到阿肥竟然一路跟著她，還跟當時養的其他狗狗打起架來，接下來幾天都守在門口不走，見到她就狂搖尾巴，家人都覺得應該是緣分，於是阿肥就正式成為家族成員，一待就是4年多。

林雅慧說，阿肥白天跟著她到店裡，出船的時候，就安分地待在店內看家，偶爾也會四處巡視，等到生態遊船靠岸，牠還會跑到碼頭迎接，晚上打烊後，就跟著搭車回家，甚至還會偷跑到床上睡覺，四腳朝天的放鬆模樣，已經從當初的小可憐變成現在的大姊頭，也讓飼主哭笑不得。

由於長時間在海邊生活，阿肥練就了一身好武藝，有時還會搭膠筏跟著主人們到潟湖巡視養殖的牡蠣，完全不會暈船，還能在蚵架上自在的漫步，平衡感真是一絕，加上放假時常跟林家人一起出門爬山，就算山路也難不倒牠，上山下海無所不能。

但看起來恰北北的阿肥，其實非常害羞膽小，只要主人不在身邊，就沒有安全感，5月時在家門口前放風的時候，竟然被過路的車子嚇到，上演了整整5天的失蹤記，林雅慧非常難過，開出5000元的懸賞獎金尋狗，還製作海報貼在機車上巡迴，後來總算在好心人的協助下找回阿肥，人狗才能再續情緣。

(中時 )

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