北市國中性侵案 家長控校方刪光男童對話

2018年09月18日 18:45 中時 陳鴻偉

25歲李嫌在國中校內強逼男童為其口交。（陳鴻偉攝）

北市12歲國中男學生，15日在學校內遭變態男強逼口交，被害家長18日出面氣憤指控，兒子3點事發後向老師求助時，輔導室黃姓主任，竟然要他把跟犯嫌的臉書對話、交友記錄全部刪光，理由是「不要再跟複雜的人往來！」甚至要男童趕快回家，完全沒按規定通報。

家長不滿表示，校方涉及滅證、隱匿，「台北市國中竟然有這麼離譜的事！」不排除提出對處理的老師相關告訴。

12歲國中生在網路遊戲認識25歲李姓犯嫌，15日禮拜六下午2時，葉以提供虛擬寶物為由，雙方約在國中校內碰面，但李嫌隨後帶國中生到廁所，強逼對方幫他口交，事後因男童哭泣被同學發現，李嫌翻牆逃逸，17日晚在信義區遭警方逮捕，目前遭檢方聲押。

被害家長出面指控，當天案發後，3點左右兒子向學校老師求助，校方第一時間沒有報警跟通知家長，反而要兒子把與葉的所有對話刪除，哄他「不要再跟不好的朋友往來。」接著就要兒子回家。

當時男童角還在外面忙，學校也沒通知，家長根本不知兒子遭性侵，學校5點多時又叫男童回去，這次在辦公室擺滿麵包、滷味跟飲料讓他吃。

男童父親痛批，校方說這是為了「安撫」男童，但請問為何時間是5點？「要安撫3點就該安撫了，為什麼先叫我兒子回家？！」然後當時救男童的女同學，已明白將廁所看到的驚恐畫面告訴老師了，為何校方還是沒有報警跟通知社工？

最讓家長氣結的，是傍晚6點他們知道狀況，要求學校報案時，校方竟表示，犯嫌滿18歲是成年人，要報案請家長帶小孩自行前往，學校無法協助，男童父親事後詢問，根本沒有這種規定。

家長無奈表示，從刪訊息、案發2小時後請吃蛋糕，再到不能幫忙報案，北市國中竟有這麼離譜的處置，真的讓他又驚又怒，一定要校方給個交代。

(中時 )