高市中芸大排遭潤滑油汙染 中油澄清

2018年09月18日 18:47 工商 彭暄貽

針對高雄市中芸大排遭不明來源之黑色浮油汙染案，中油澄清表示，經化驗結果，該黑色浮油為使用過的潤滑油脂，非中油所生產，且中油亦未在中芸大排設排放口；至於汙染來源，環保局持續追查中。不過，為避免汙染擴大並善盡社會責任，中油已主動配合環保局協助清理，設攔油索圍油避免浮油擴及中芸漁港內。

中油指出，本月16日上午11點半，高雄市環保局人員接獲民眾反映，位於中油石化事業部西南方，中芸大排石化四橋段的水面有黑色浮油，環保局人員到現場追查來源，中油石化事業部相關主管及環保人員等，亦立即趕赴現場關切並取樣。

經化驗結果顯示，該黑色浮油為使用過之潤滑油脂，非石化事業部所生產，且中油石化事業部亦未在中芸大排設排放口，環保局接著到工業區其他廠商及中油石化事業部林園廠查察，確認林園廠一切操作正常，汙染非來自中油。

中油強調，由於該汙染點位於石化事業部廠區周界，中油一本積極協助地方事務之企業責任，除主動配合環保局於第一時間提供機具及人力，指派人員設置攔油索，防止大量浮油漂進中芸漁港，並調派抽油車2部，以協助地方及環保局進行油汙圍堵及回收處理。

截至今（18）日， 中油石化事業部已連續3天協助環保局處理完大部分浮油，地方或環保局如有需求，會繼續協助處理後續工作。

(工商 )