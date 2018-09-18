竹林中學與華夏科大攜手走秀 高中生美姿美儀超吸睛

南勢角學園策盟學校竹林中學與華夏科技大學17日下午攜手合作，於世貿一館參與2018台北秋季國際美容化妝品展。（葉書宏翻攝）

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南勢角學園策盟學校竹林中學與華夏科技大學17日下午攜手合作，於世貿一館參與2018台北秋季國際美容化妝品展。（葉書宏翻攝）
南勢角學園策盟學校竹林中學與華夏科技大學17日下午攜手合作，於世貿一館參與2018台北秋季國際美容化妝品展。（葉書宏翻攝）
南勢角學園策盟學校竹林中學與華夏科技大學17日下午攜手合作，於世貿一館參與2018台北秋季國際美容化妝品展。（葉書宏翻攝）
南勢角學園策盟學校竹林中學與華夏科技大學17日下午攜手合作，於世貿一館參與2018台北秋季國際美容化妝品展。（葉書宏翻攝）
南勢角學園策盟學校竹林中學與華夏科技大學17日下午攜手合作，於世貿一館參與2018台北秋季國際美容化妝品展。（葉書宏翻攝）

南勢角學園策盟學校竹林中學與華夏科技大學17日下午攜手合作，於世貿一館參與2018台北秋季國際美容化妝品展，兩校學生亮麗登場，透過花、舞時尚造型的走秀演出，讓眾人驚艷不已，展現年輕學子無限活力。

2018台北秋季國際美容化妝品展，基於合作夥伴關係，華夏科大特別邀請竹林中學學生共同參與演出，讓高中生也有體驗走秀的機會。竹林中學高中部普通科、應用英文科、幼兒保育科、資料處理科分別派出代表，在華夏科大應用化妝品系石珈熏老師的指導下，經過數周的集訓，學習基本化妝及美姿美儀。

指導老師石珈熏表示，演出以花朵為主題，希望透過花朵影射女孩們的成長過程是如此盛開且美麗，而高中生與大學生合作演出，也象徵成長後的大學生活豐富而精采。而為了配合時下宮廷戲劇的流行話題，也特意加入了幾組宮廷造型及古典旗袍。

竹林中學校長顏麗珠則指出，竹林職業類科開設有商業禮儀相關課程，教學內容亦涉及美姿美儀的基本知能，但學校重視跨領域學習，因此校內各科同學都有機會學習多元課程。這次相當感謝南勢角學園伙伴學校華夏科大的支援，讓同學們可將課堂中的學習內容具體印證，更開拓不少視野。

竹林學生經過集訓後，17日當天在現場200家廠商、700個攤位及上萬參觀人潮前走秀演出，先以高中制服清純登場，再換上主題服飾與華夏科大學生攜手走上舞台，每個人展現出穩健的台風，落落大方毫不怯場，贏得不斷的滿堂喝采。

(中時 )

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