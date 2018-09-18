「斜槓青年」陳金德遭彈劾 朱學恒：跟上時代流行....掌聲鼓勵

監院通過彈劾，對此宜蘭縣代理縣長陳金德今發布聲明表示遺憾。（本報資料照片／李忠一攝）

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中時電子報
/綜合報導

宜蘭縣代理縣長陳金德於任職高雄市政府期間，私下兼任「白馬花園屋」民宿及「長安文創有限公司」兩家營利事業負責人。「宅神」朱學恒今天在臉書發文譏諷陳金德為「斜槓青年」：原來是跟上時代流行的...來賓掌聲鼓勵」。可惜，陳金德違反公務員服務法禁止經營商業之規定，遭監察院彈劾。

「斜槓青年」是時下流行新概念，指越來越多的年輕人因單一工作薪資低，及不滿足「專一職業」的生活方式，而是選擇兼職擁有多重職業和身份。在自我介紹中會用斜槓來區分，例如，陳00，律師/演員/製片人。於是，「斜槓」便成了他們的代名詞。沒想到，宜蘭縣代理縣長陳金德於任職高雄市政府環保局長及高雄市副市長期間，兼任「白馬花園屋」民宿及「長安文創有限公司」兩家營利事業負責人，早早成為「斜槓青年」的先行者。

不料，陳金德兼職一事遭監察委員得知，以違反公務員服務法第13條第1項公務員禁止經營商業之規定，監察院於9月18日以13：0全數同意，通過監察委員仉桂美、李月德提案，彈劾陳金德。目前在國外考察的陳金德立即聲明表示，考試院調查兼職人員情形，全台類似情節有1000多人，為何僅對此案提出彈劾，提案監委的針對性昭然若揭。

對陳金德領先法令搖身一變成「斜槓青年」，雖遭監察院彈劾。但「宅神」朱學恒譏諷陳金德：「啊唷，原來是跟上時代流行的斜槓青年陳金德哇，來賓掌聲鼓勵」。網友留言表示，「菊的男人，誰敢動」、「宜蘭官派，花蓮官派...全國都官派就好了，人民選舉是選心酸的」、「新潮流的...沒事~」。網友無奈酸言酸語，反應監察院彈劾恐難撼動陳金德官運。

(中時電子報)

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