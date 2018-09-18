心理健康月「FUN心飛翔電影院」 協助走入年青人的世界

2018年09月18日 18:54 中時 葉書宏

新北市衛生局響應世界衛生組織（WHO）青年心理健康，委託中嘉新視波承辦5場免費「FUN心飛翔電影院」系列活動。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局響應世界衛生組織（WHO）青年心理健康，委託中嘉新視波承辦5場免費「FUN心飛翔電影院」系列活動。（葉書宏翻攝）

全世界每40秒就有一人自殺死亡；尤其自殺更是15至29歲的第二大死因。新北市衛生局響應世界衛生組織（WHO）青年心理健康，委託中嘉新視波承辦5場免費「FUN心飛翔電影院」系列活動，15日首場「無聊的人生我死也不要」在大遠百威秀上映。

新北市副市長呂衛青、新北市衛生局局長林奇宏、衛生局心理衛生科杜仲傑、教育局副局長黃靜怡、社會局副局長呂春萍、新北市國際生命線理事長江惠貞、張老師基金會吳沛樺督導、資深心理治療師李韋蓉、中嘉新視波董事長陳煥鵬都前往欣賞並參加放映前座談，衛生局希望透過放映電影配合與專家互動座談建立心理健康觀念，以正向思維關懷身邊親友，15日在座談會中民眾反應非常踴躍且積極參與討論。

聯合國調查，每年有近80萬人自殺身亡且心理疾病有半數好發於14歲，但大多皆未被及時發現治療，以致自殺是15至29歲的第二大死因。凸顯在快速變遷的世界中，青年心理健康議題的關注與照護刻不容緩。衛生局為讓市民輕鬆地認識與瞭解青年心理衛生，辦理FUN心飛翔系列電影，每場映後都會安排主持人或專家進行互動或座談，深入淺出地進入青年的內心世界。

呂衛青15日欣賞首場放映並參與座談。呂衛青表示表示，新北市95年成立「社區心理衛生中心」做為市民心理健康諮詢窗口；隔年「心理師駐點諮詢輔導服務計畫」免費提供專業心理諮商服務；101年後積極推動「幸福捕手」宣導人人皆是自殺防治的守門人，透過「看聽轉牽走：傾聽、陪伴、轉念、牽起人際網路、人生向前走」等概念，呼籲民眾多聯繫、關懷身邊的親友。新北市自創的教材獲衛福部採用並於106年擇四縣市使用，傳遞民眾正向轉念、強化自助助人之能力。

精采的電影放映結束後，心視界健康事業執行長暨諮商心理師李韋蓉老師主持了映後座談，帶領所有觀眾重新回顧電影中主角們互動的細節，分享彼此觀察到的內容，透過劇中父與子、照顧者與被照顧者等關係，以問答的方式，剖析現代人可能遭遇的各種情況，來觀影的群眾反應相當熱烈，都踴躍舉手想表達自己的看法，李韋蓉表示，每個人最大的渴望，就是過一個有意義的人生。但隨著多元文化的轉移，外加社會體制的衝撞和東西價值觀的激盪，國內青年的行為模式在全球化的趨勢下日漸轉變。

衛生局長林奇宏也表示，隨著網路普及和科技進步帶來劇烈變化的世界，青少年不懂得抒發情緒及處理感情的問題，產生了網路成癮、網路霸凌或復仇式愛情等問題。衛生局除了提供免費心理諮詢服務，支持與協談轉化悲觀思考、走出低潮﹔也期待透過電影賞析認識青年心理健康。「FUN心飛翔電影院」都是大卡司的新片。往後還有9月22日上午9點半在市立圖書館三重分館的「直播風暴」、10月13日下午6點中和4號公園「還有機會說再見」；20日下午6時永和國父紀念館「一級玩家」；還有27日下午同時間在三峽北大高中「遇見街貓BOB」。

影片內容分別觸及職場、霸凌、網路成癮及毒品等，是世界衛生組織（WHO）2018年青年心理健康議題，中嘉新視波有線電視也配合衛生局，進行每場電影放映活動的宣傳，同時也為首場和最後一場的映座談進行網路直播，讓更多民眾可以一起來關心青年的心理健康議題。相關電影系列活動，請至衛生局網站 http://www.health.ntpc.gov.tw或電洽專線（02）2257-2623查詢。

(中時 )