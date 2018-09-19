尋找澎湖望安「島狗」黃金獵犬Ｑ醬　

2018年09月19日 07:17 中時 陳可文

寵物就是一家人，家人走失是多麼的難過啊！澎湖望安島的黃金獵犬Ｑ醬是一隻愛笑的狗，生性熱情迎賓，彷如觀光大使；近期莫名失蹤，主人心急如焚，廣發英雄帖找狗。

狗主人張小姐多年前遠嫁來澎湖望安鄉，從此定居經營「致仙屋」民宿；5年前元宵節的某天，與家人在馬公市區的寵物店巧遇了當時年僅3個月大的Ｑ醬，兩人一見如故，此生結下不解之緣。

第一次搭船回到望安島的新家，Ｑ醬一點也不怯生，很快地與全家人打成一片，儼然自詡當起了狗兒子；或許天性開朗樂觀，Ｑ醬特別活潑好動，最喜歡主動與人玩耍，大名家喻戶曉，還贏得望安「島狗」、「鄉狗」美名。

每天一大清早，Ｑ醬總是跑第一衝到碼頭邊守候，歡喜迎接交通船乘載的觀光客蒞臨，只要你大聲呼喊牠的名字，Ｑ醬立刻跳上你的機車，引領著貴賓們回家作客。

Ｑ醬也是稱職的好導遊，天生練就了一身扒土的好功夫，帶領著遊客去沙灘戲水，自己奮力挖沙捉小螃蟹，驕傲地展示戰利品，還饋送客人換來掌聲鼓勵。

8月18日Ｑ醬剛剛剃完毛髮，隨後不見蹤影，主人全家總動員找遍了整個望安島仍是毫無音訊，大夥心急如焚好擔心Ｑ醬搭上船被帶走，因為1年前也曾經發生過相同的意外。

主人好友群號召網軍在網路上ＰＯ文尋狗啟事，Ｑ醬的最大特徵是特別愛笑，每當張開口，嘴角兩側的臉頰自然地往上拉，彷彿面對著你微笑。

主人天天祝禱Ｑ醬快快回來，全家人好想你，也懇請善心人士發揮大愛協尋，期待重溫天倫之樂。

(中時 )