賢清文教基金會頒獎學金 鼓勵學子勤勉向學

賢清文教基金會深耕新北市，長期關心新北市文化、教育問題，逾10年來頒發中和區各里優秀學子獎學金。（葉書宏翻攝）

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賢清文教基金會深耕新北市，長期關心新北市文化、教育問題，逾10年來頒發中和區各里優秀學子獎學金。（葉書宏翻攝）

賢清文教基金會近10餘年長期關注新北市的教育現況，目前由新北市議員陳錦錠擔任該基金會執行長，為鼓勵學生勤勉向學，日前再度頒發國小至高中成績優異學生。陳錦錠強調，「孩子是國家未來的主人翁，會持續關注教育議題，提供更好的環境給學子。」

賢清文教基金會深耕新北市，長期關心新北市文化、教育問題，逾10年來頒發中和區各里優秀學子獎學金，鼓勵成績優異學生，都能再接再厲、努力向學；另外，亦曾協辦過多項體育競賽、寫春聯等活動。

「孩子的教育，不能省！」陳錦錠表示，基金會每年都會提供獎學金、獎狀、小禮物給成績優異的學生，當學生們收到時，喜悅之情溢於言表，學生們收到鼓勵散發出正向能量，繼續為自己的目標、學業努力，日後將持續號召各界一起關心孩子們的未來教育，打造更好的環境。

值得一提，賢清文教基金會今年亦贊助中和區華新里牆面彩繪，賦予水泥牆彩繪新裝，成為鄰里內的新亮點。

據了解，中和區華新里109巷2號、中和地質調查所旁圍牆，本來是水泥牆面，華新里長楊錦煌向陳錦錠、賢清文教基金會董事長張智倫爭取經費，賦予水泥牆彩繪新裝，還特地從鶯歌聘請專業的彩繪師傅，耗時數日將牆面重新彩繪上妝。

陳錦錠表示，社區美化與民眾生活息息相關，擁有美好環境，可以讓民眾生活更快樂。

(中時 )

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