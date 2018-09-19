高雄》反賄選 橋檢與調查局攜手辦案

2018年09月19日 07:21 旺報 林瑞益

距離11月24日九合一大選只剩下兩個多月時間，橋頭地檢署與法務部調查局等單位18日舉辦一場反賄選誓師大會。同時，高雄市內門區某里長參選人疑似以白米、消毒水等日用品行賄選民，調查屬實。

橋頭地檢署檢察長張文政致詞時表示，除與高雄市政府辦理26場反賄選宣導外，他也親自走訪各分局，參加民意座談會，傾聽民眾心聲，並鼓勵民眾檢舉賄選。檢察官也陸續到市調處、各警分局及派出所督導查賄工作，透過全面性的布雷及訪雷等措施，嚴密監控選情，該署將全力防制買票、賭盤、暴力及幽靈人口等不法行為介入選舉。

對於檢舉人的資料，檢方保證，一定會保密，不會讓檢舉人困擾，期望檢、警、民攜手合作，創造乾淨的選舉環境。

至於內門區某參選人疑似賄選一事，檢方對此相當重視，指派主任檢察官李廷輝率同檢察官李明昌指揮高雄市小港警分局組成專案小組偵辦，於17日上午7時許，檢警持法院核發之搜索票，到陳姓里長辦公室執行搜索，並扣得白米、消毒水、殺蟲劑、沙拉油、清潔劑、泡麵、麵條等日用品1批，同時將行賄的陳姓里長參選人及吳姓、卓姓、許姓選民3人帶至小港分局說明案情。

經檢察官訊問後，陳姓里長參選人及選民坦承有發送日常用品給選民的事實。檢察官因此諭知陳姓里長參選人及選民均請回。後續將由檢察官依違反公職人員選舉罷免法偵辦，並持續追查有無其他人員涉案及禮品的來源。

(旺報 )