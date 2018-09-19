「長大也要抓壞人！」市議員陳鴻源推「警察寶貝體驗營」

2018年09月19日 07:15 中時 葉書宏

新北市議員陳鴻源服務處與永和警分局合作，9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動。（葉書宏翻攝）

新北市議員陳鴻源服務處與永和警分局合作，9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動。（葉書宏翻攝）

周休假日何處去？新北市議員陳鴻源服務處與永和警分局合作，9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動，每梯次限額50人，歡迎家長替家中小孩報名參加，一起體驗小小偵探的行列。

市議員陳鴻源服務處表示，活動邁入第2年，去年接受報名後相當踴躍，今年9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動，有興趣民眾可以提早報名。

永和警分局特地準備小制服供孩童們穿著體驗，現場還規畫警用重型機車、逮捕術演練、警犬隊的表演、犯罪預防宣導、小小CSI體驗。

市議員陳鴻源服務處表示，警方對於幼童保護相當重視，平日均指派轄內各派出所與學校聯繫，另每一季都有召開治安會報來研討改進，目前除了以提高見警率與建構「社區關懷對象」平台等各項保護措施，來維護幼童的安全、讓家長安心。

另外，希望透過不斷的宣導與互動，提醒幼童遇到陌生人要保持安全距離，如果遇到危險能大聲呼救並逃離；打擊犯罪是需要警民通力的合作，民眾要時時提高警覺，遇有不妥狀況，隨時可以撥打110報案專線向警方求救，避免憾事發生。

(中時 )