「長大也要抓壞人！」市議員陳鴻源推「警察寶貝體驗營」

新北市議員陳鴻源服務處與永和警分局合作，9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市議員陳鴻源服務處與永和警分局合作，9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動。（葉書宏翻攝）
新北市議員陳鴻源服務處與永和警分局合作，9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動。（葉書宏翻攝）

周休假日何處去？新北市議員陳鴻源服務處與永和警分局合作，9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動，每梯次限額50人，歡迎家長替家中小孩報名參加，一起體驗小小偵探的行列。

市議員陳鴻源服務處表示，活動邁入第2年，去年接受報名後相當踴躍，今年9月22日、29日上午10時至12時，推出「警察寶貝體驗營」活動，有興趣民眾可以提早報名。

永和警分局特地準備小制服供孩童們穿著體驗，現場還規畫警用重型機車、逮捕術演練、警犬隊的表演、犯罪預防宣導、小小CSI體驗。

市議員陳鴻源服務處表示，警方對於幼童保護相當重視，平日均指派轄內各派出所與學校聯繫，另每一季都有召開治安會報來研討改進，目前除了以提高見警率與建構「社區關懷對象」平台等各項保護措施，來維護幼童的安全、讓家長安心。

另外，希望透過不斷的宣導與互動，提醒幼童遇到陌生人要保持安全距離，如果遇到危險能大聲呼救並逃離；打擊犯罪是需要警民通力的合作，民眾要時時提高警覺，遇有不妥狀況，隨時可以撥打110報案專線向警方求救，避免憾事發生。

(中時 )

多吃魩仔魚能補鈣？整條內臟下肚… 綠島加油站漏油檢測報告出爐 地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。