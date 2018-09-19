高雄》便利民眾 壽天里長盼增設停車位

高雄市岡山區壽天里里長莊証州盼為民眾服務，讓生活更加便利。（林瑞益攝）

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旺報

高雄市岡山區壽天里里長參選人莊証州積極為選民服務，平日，他會走訪各地區，傾聽民眾的聲音。以岡山區圖書館為例，鄰近的停車位有限，他希望更改圖書館的門口方向，並規畫停車場，讓民眾更加便利。

莊証州將爭取第3任壽天里里長，他平日熱心服務選民，把選民的小事當成自己的大事。他近來積極參加汙水下水道建設協調會，扮演民眾與工程公司之間的橋梁。

壽天里是岡山區的文教區，里內設有岡山高中、岡山農工、壽天國小，以及上百年的壽天宮媽祖廟。近來該區的房地產發展大爆發，1688萬元起的房地產被搶訂一空。

莊証州說，該建案的蓬勃發展說明壽天里的文教區特色，許多有錢的老闆願意以高價購買房地產，此將促進地方發展。這令他體會得用更多的熱忱去服務選民。

對於壽天里的發展，他希望把岡山公園活化，比如更改岡山圖書館的門口方向，並在廣場規畫停車位，讓民眾停車更加便利。若可以促進民眾行的便利，將活化鄰近的中街（平和路）或維仁路商圈，讓更多外地人到此處消費，活絡經濟發展。

壽天里有1522戶，里民數4369人，屬於岡山區中型的里，人口數居該區前十名。莊証州說，未來將超越藍綠，爭取焚化爐空汙的回饋金，活化地方建設，讓民眾生活更加舒適與便利。

(旺報 )

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