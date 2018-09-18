綠島加油站漏油檢測報告出爐 地下水遭汙染

2018年09月18日 19:25 中時 莊哲權

綠島加油站發生漏油，環保局人員進行檢驗測。（莊哲權翻攝）

中油公司綠島加油站7月中旬漏油3700多公升，經檢測發現下水部分則驗出苯、萘、甲苯、甲基第三丁基醚、總石油碳氫化合物等5項汙染物超出法規標準值，已公告綠島加油站為地下水汙染控制場址，後續將要求中油提出調查評估計畫及整治計畫。

台東縣環保局18日收到綠島加油站漏油檢測報告，土壤檢測結果雖然在管制標準內，但是地下水部分有5項汙染物超出法規標準值，環保局後續將要求中油提出調查評估計畫及整治計畫，並由專家學者組成專案小組審查及監督，嚴加把關。

台東縣環保局表示，後續將依據土壤及地下水汙染整治法，公告綠島加油站為地下水污染控制場址，同時彙整相關資料報請行政院環保署公告為整治場址。

環保局也將強力監督，嚴格要求中油後續調查及整治作為，回復環境品質，確保資源能夠永續利用。

環保局指出，稍早綠島加油站即已預防性提供加油站對面3戶民宅替代性飲水，取代原使用之地下水，並於阻斷洩漏源後，進行初步汙染物移除。

環保局呼籲，環境的保護須仰賴業者平時落實汙染防治工作，並應加強自主管理，若發現漏油情形，應於3小時內通報主管機關，以利減輕汙染危害及避免汙染擴大。

(中時 )