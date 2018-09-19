苗栗女兒李薇君遠嫁美國 跨海認養台灣米克斯

2018年09月19日 10:20 中時 陳慶居

愛狗夫妻除杜賓是購買的，莉莉（左）和雪弟（右）則是從台灣認養而來。（陳慶居翻攝）

苗栗的女兒李薇君，大三轉往美國念書取得諮商師證照進入職場，後來與美籍夫婿夏慕基結婚，工作、家庭穩定後，飼養杜賓幼犬「芒果」陪伴，沒想到咬壞床舖、安全帶等，經歷一段強烈震撼教育。夫妻倆8、9年前返台的因緣際會，喜歡上米克斯，並先後跨海領養2隻台灣犬，也把芒果教得更溫馴且善解人意。

李薇君說，8、9年前帶先生回台灣探視媽媽並旅遊，看到阿姨家黑色米克斯「小熊」會看門又聽話，先生第一眼就喜歡上牠，直說有機會也要養這種狗。她笑說，台灣米克斯到處都是，沒什麼特別，大家普遍喜愛純種洋犬，但他仍有所堅持。

4年前輾轉搬到南加州，先購買飼養1隻杜賓幼犬叫芒果，但因破壞力強幾乎無所不咬，夫妻倆處於一段震撼期，看書參考節目都無效，因此想為芒果找個年長點的玩伴，目標就是圓丈夫飼養台灣犬的夢想，於是找到舊金山收容來自台灣流浪犬的機構，進一步接觸後才體會認養代替購買的重要性。

上網查詢舊金山跨海領養機構，網站上第一眼就看上「莉莉」、2歲的虎斑台灣犬，對方Skype查訪他們家後表示同意。李薇君隨後請也長期認養流浪犬的媽媽陳瑞珠，到北市訪視莉莉，媽媽給了OK後辦理領養手續，付了美金330元領養費，2016年的3月到洛杉磯國際機場接回莉莉。

莉莉曾流浪街頭吃過苦，夫妻都先後被牠咬過，先生一度堅持要退貨，但台灣救援單位希望他們給點時間，後來還聘請訓練師，點出莉莉是好狗、問題在杜賓芒果，情勢才改變，莉莉信任家人，看到牠的人都稱讚，而芒果也聽話了。

這對愛狗夫妻於半年後，得知救援單位有母狗和1窩幼犬，且開銷很大，加上先生對小熊念念不忘，他們又付費認養其中1隻米克斯幼犬。他們戲稱，還好橘郡規定每個家庭只能飼養3隻狗，否則，可能認養更多台灣米克斯，也歡迎到Instagram @mangolillididi觀看3個毛小孩生活。

(中時 )