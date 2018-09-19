核桃鳳梨酥 永心鳳茶招牌點心

高雄知名老新台菜餐飲集團旗下永心鳳茶的手作土鳳梨酥纖維細嫩，不塞牙縫，另內餡還有碎核桃，讓人咬下，有別一般市面上鳳梨酥的口感，除增添飽滿紮實外，還帶有核桃香氣，特別好吃。(劉宥廷攝)

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高雄知名老新台菜餐飲集團旗下永心鳳茶的手作土鳳梨酥纖維細嫩，不塞牙縫，另內餡還有碎核桃，讓人咬下，有別一般市面上鳳梨酥的口感，除增添飽滿紮實外，還帶有核桃香氣，特別好吃；鳳梨有推出盒裝，以及搭配頂級茶葉的禮盒等，燙金深藍與灰色的外盒，氣質極佳。

「永心鳳茶」取自台語「用心奉茶」諧音之意，是高雄台菜名店第三代推出的品牌，他不只熱愛台菜，也愛喝茶，希望用更時髦的方式讓年輕人願意喝高品質好茶；店名中的「鳳」也指鳳梨酥，原本是台菜店內做給熟客的非賣點心，以法國奶油製作外皮、土鳳梨餡內加入烤過的核桃，開始量產後，僅在永心鳳茶才買的到。

永心鳳茶第一家店開在高雄南區的50年老屋裡，磨石地、老茶櫃、磁磚、牛奶玻璃吊燈配上簡潔金屬，從空間、標示、家具、茶罐到茶具都認真設計，任何小細節都不放過，開張後迅速成為高雄打卡熱點，人氣旺到去年在開了二店，今年甚至揮軍北上開起全新台北分店。

該店家的鳳梨酥除了選用高雄在地的大樹台農17號鳳梨外，還有高山玫瑰岩鹽、天然奶油、核桃、麵粉、紅褐蛋、帕瑪森起司、海藻糖，用量實在又符合健康概念；土鳳梨內餡的口感適中偏細緻，還帶著一點點鳳梨纖維，吃起來不會覺得酸，也不會膩口，還有核桃的香氣。

營業地址：高市中山二路404號、同盟三路590號

營業電話：5362718、3116878

營業價格：核桃鳳梨酥1盒6入270元

(中時 )

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