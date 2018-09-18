上海第一美女絕望跳樓亡 友痛心證實「嫁給垃圾」

2018年09月18日 19:11 中時電子報 吳玫穎

友人證實沈麗君身亡。(取自微博)

網傳沈麗君遺書，除透露自己罹癌，稱自己嫁給垃圾。(取自微博)

大陸女星沈麗君(Miki)近日驚傳在本月10號跳樓身亡，年僅35歲香消玉殞。外貌清麗的她，身前受封「上海第一美女」，還曾演出港片《家有喜事2009》，2011年嫁入豪門後選擇淡出演藝圈，在家相夫教子，任誰也想不到她會想不開輕生，日前友人更證實沈麗君就如她留下的千字遺書所言，結婚這幾年受到丈夫冷落、小三侵門踏戶逼宮困擾，逼得罹患癌症的她走上絕路。

女星沈麗君傳出跳樓身亡，震驚演藝圈，而網路上更瘋傳一封她寫給一對子女的遺書，內文提到自己長期受到老公冷落，更自嘲太蠢「想著全天下男人會出軌自己的老公不會的」，想不到老公在她懷第一胎時，已出軌交了小三，最終讓罹患癌症的她，認清自己8年婚姻「嫁給了垃圾」。

同時沈麗君也在遺書中曝光了囂張小三的身分線索，原來小三16歲開始混夜店，曾被包養過，後來跟了沈麗君的豪門丈夫，還經常發訊息、親密照向她挑釁示威，讓沈麗君苦不堪言。

早前陸媒《新浪娛樂》也聯絡上沈麗君的友人，對方哀痛證實沈麗君跳樓一事，「她的遺書裡寫得很清楚，就是那樣的情況」，其餘不願多說。另外，港媒也訪問到了當初介紹沈麗君拍《家有喜事2009》的黃百鳴，他坦言拍片結束後就與沈麗君沒有聯絡，後來才知道她結婚了，感嘆她如此年輕就離開，很可惜。

(中時電子報)