「猜猜我是誰」詐騙老梗 警「猜除行動」逮58嫌

2018年09月18日 19:30 中時 林郁平

「猜猜我是誰」詐騙案件屢見不鮮，讓民眾不堪其擾，警方統計，今年1至8月共發生1143件裝熟詐騙案，占電信網路詐欺13%、財損金額更高達1億9000多萬元。另統計今年6至7月，這種詐騙電話發話數高達36萬通，平均每日有6000通。

刑事局針對詐欺集團組織架構分別打擊、各個擊破，統整各警察機關力量，除持續以大數據分析提款熱點，查緝提款車手外，更針對詐騙電話的發話來源進行掃蕩及管控，期能從資通及金流等面向著手，遏止詐欺犯罪發生。

警方於是展開「猜除行動」，由刑事局偵查第二大隊針對「猜猜我是誰」提款車手，由底層成員切入集團核心，自4月18日起迄今，陸續於全國各地查獲「猜猜我是誰」提款車手58人、查扣現金416萬餘元、金融帳戶346本等證物，有效截斷詐欺集團金流，阻止贓款回流，後續將針對緝獲的車手，持續向上溯源，追查其上手及其他幹部，將詐欺集團一網打盡。

在截斷詐騙電話發話來源部分，刑事局打詐中心利用大數據分析研判，發現詐欺集團為降低被捕風險、規避警方查緝，以非法數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）進行跨境詐騙，同時將設備隱匿於承租公寓、大樓等民宅，宛如「無人機房」；經專案小組鎖定全台各處據點，自9月11日起迄9月13日止，分別於新北、桃園、台中市、雲林縣及高雄市等縣市，查獲5處話務據點，拘提嫌犯10人，查扣DMT伺服器6台、電腦、電話卡等證物；本次「猜除行動」除針對提款車手集團採取結構性打擊策略外，更針對詐騙源頭的國內話務據點全面查緝，期有效減少民眾接獲類似詐騙電話。

警方指出，「猜猜我是誰」詐騙手法雖是老梗，但仍有許多民眾因先入為主而陷入錯誤，呼籲民眾無論接到借錢電話或收到借錢簡訊，務必要透過原有聯絡方式再次查證，確認借錢者確實是自己的親友，而不是個聲音語氣很像的人，才不會「好心被雷親」，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時 )