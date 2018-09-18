吳宗憲有信心金鐘連莊 盼KID小鬼「頂天」

2018年09月18日 19:17 時報周刊 林彥君

KID（左起）、節目製作人湯宗霖、吳宗憲和小鬼。（三立）

吳宗憲（憲哥）、KID、黃鴻升（小鬼）18日出席三立電視金鐘分享會，他們主持的《綜藝玩很大》今年入圍金鐘獎益智及實境節目獎、益智及實境節目主持人獎2項，卜學亮主持的《在台灣的故事》入圍生活風格節目主持人獎，李天怡主持的《世界的教室和你想的不一樣》也分別入圍了人文紀實節目獎及人文紀實節目主持人獎。憲哥有信心連莊拿下金鐘獎，他說：「台灣外景節目馬首是瞻就是《玩很大》」。

《綜藝玩很大》主持新血小鬼希望加入節目後成為吉祥物，「節目蠻操的，是個震撼教育，誰說偶像有包袱，只有拼命沒有別的」，一番話讓KID忍不住虧小鬼：「他才錄2集就哭了」，KID透露，入圍名單公布後，前女友許維恩有傳訊息：「恭喜喔」。憲哥表示今年不會走紅毯，對2位搭檔有信心，他說：「如果有一天我不在了，靠你們頂這片天」。

卜學亮請節目製作人代念感言，他表示「得知入圍那一刻，我正搭飛機前往北京，是小燕姐第一個傳簡訊關心我，很遺憾節目沒有入圍，《在台灣的故事》19年，一直秉持初衷」，他在加入該節目後，才真正了解幕後工作人員的用心，認為入圍也是給幕後工作人員一項肯定。

憲哥建議，金鐘獎加入百分之十的加權給網友，一人一票讓觀眾參與，也希望開放所有華語節目都可以入圍，他舉例如《爸爸去哪兒》、《中國好聲音》、《中國有嘻哈》，及東南亞等節目都要有機會入圍。他認為每年評審標準不一樣，藝能界就是個大家庭「人家要給我們鼓勵就欣然接受，別像某一年一樣，有評審幹礁就好」。

他談到張菲主持的《綜藝菲常讚》、曾國城主持的《金牌大健諜》都要收攤，憲哥認為：「長江後浪推前浪，不是後浪氣勢強，而是前浪已上岸」，他認為張菲平常喜歡玩飛機模型，生活閒雲野鶴，雖節目喊停，但他生活無虞，「他心裡老早也是不願意，已經可以了」。

(時報周刊)