吳宗憲有信心金鐘連莊 盼KID小鬼「頂天」

KID（左起）、吳宗憲和小鬼在記者會開心跳躍。（三立）

友善列印
時報周刊
林彥君
KID（左起）、節目製作人湯宗霖、吳宗憲和小鬼。（三立）

吳宗憲（憲哥）、KID、黃鴻升（小鬼）18日出席三立電視金鐘分享會，他們主持的《綜藝玩很大》今年入圍金鐘獎益智及實境節目獎、益智及實境節目主持人獎2項，卜學亮主持的《在台灣的故事》入圍生活風格節目主持人獎，李天怡主持的《世界的教室和你想的不一樣》也分別入圍了人文紀實節目獎及人文紀實節目主持人獎。憲哥有信心連莊拿下金鐘獎，他說：「台灣外景節目馬首是瞻就是《玩很大》」。

《綜藝玩很大》主持新血小鬼希望加入節目後成為吉祥物，「節目蠻操的，是個震撼教育，誰說偶像有包袱，只有拼命沒有別的」，一番話讓KID忍不住虧小鬼：「他才錄2集就哭了」，KID透露，入圍名單公布後，前女友許維恩有傳訊息：「恭喜喔」。憲哥表示今年不會走紅毯，對2位搭檔有信心，他說：「如果有一天我不在了，靠你們頂這片天」。

卜學亮請節目製作人代念感言，他表示「得知入圍那一刻，我正搭飛機前往北京，是小燕姐第一個傳簡訊關心我，很遺憾節目沒有入圍，《在台灣的故事》19年，一直秉持初衷」，他在加入該節目後，才真正了解幕後工作人員的用心，認為入圍也是給幕後工作人員一項肯定。

憲哥建議，金鐘獎加入百分之十的加權給網友，一人一票讓觀眾參與，也希望開放所有華語節目都可以入圍，他舉例如《爸爸去哪兒》、《中國好聲音》、《中國有嘻哈》，及東南亞等節目都要有機會入圍。他認為每年評審標準不一樣，藝能界就是個大家庭「人家要給我們鼓勵就欣然接受，別像某一年一樣，有評審幹礁就好」。

他談到張菲主持的《綜藝菲常讚》、曾國城主持的《金牌大健諜》都要收攤，憲哥認為：「長江後浪推前浪，不是後浪氣勢強，而是前浪已上岸」，他認為張菲平常喜歡玩飛機模型，生活閒雲野鶴，雖節目喊停，但他生活無虞，「他心裡老早也是不願意，已經可以了」。

(時報周刊)

上海第一美女絕望跳樓亡 友痛心… 陳潔儀新專輯錄製「像中頭獎般奢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。