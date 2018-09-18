二手鋼琴捐偏鄉學校 學童興奮試彈

嘉義縣二手鋼琴捐贈儀式18日在竹崎國小舉行，縣長張花冠捐出自己的鋼琴外，也對外募集了10台二手鋼琴，整理後捐贈予嘉縣10所國中小。（張亦惠攝）

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捐贈儀式結束後，有許多學童聚集在鋼琴旁，興奮試彈。（張亦惠攝）
竹崎國小打擊樂團也為現場帶來精采的音樂表演，展現嘉義縣的學校在有限資源下，努力推動藝文教育的成果。（張亦惠攝）

嘉義縣二手鋼琴捐贈儀式18日在竹崎國小舉行，縣長張花冠捐出自己的鋼琴外，也對外募集了10台二手鋼琴，整理後捐贈予嘉縣10所國中小，內埔國小絲竹樂團及竹崎國小打擊樂團也為現場帶來精采的音樂表演，展現嘉義縣的學校在有限資源下，努力推動藝文教育的成果。

12年國教即將從108學年度開始新的課綱並逐年實施，學習模式轉為多元適性的發展學習，但相關的配套措施，對大多是偏遠小校的嘉義縣來說，卻是沉重的負擔。

面對嘉義縣藝文教育的窘境，張花冠決定拋磚引玉，將自己家中不用的鋼琴捐出來，並對外募集，期望讓更多學生有學習音樂的機會，達到多元學習的目的。

捐贈儀式結束後，有許多學童聚集在鋼琴旁，十分興奮，竹崎國小校長翁俊忠表示，學校無論是兒童樂團、打擊樂團在練習及表演過程皆需用到鋼琴，校內鋼琴因過於老舊無法使用，幸有此機會，讓學校不必煩惱下一台鋼琴從哪來。

「學音樂的孩子不會變壞！」秘書長顏旭明表示，偏鄉的孩子學習音樂的機會少，為打破音樂是昂貴藝術的迷思，張花冠成功募集到10台中古鋼琴，透過整修再利用，送到偏鄉及資源欠缺的學校，一圓學子音樂夢外，也教會孩子愛物惜物的道理。

(中時 )

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