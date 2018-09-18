韓國研發電磁冷發射系統 可增進飛彈升空成功率

韓國自製的M-SAM飛彈，發射時是以高壓氣體推送的冷射系統，未來可能改成電磁冷射。(圖/韓國陸軍)

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中時電子報

韓國韓華公司(Hanwha Systems)在2018年DX韓國防衛展(DX-Korea-2018)上，展示地對空飛彈（SAM）的電磁發射系統（EMLS）的計劃。這是一種新的冷射系統，有別於現在的高壓氣體推送法。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，韓華公司官員表示， EMLS計劃是2016年開始的內部計劃，目標是利用現在的電磁推送技術，以做為熱發射系統的替代方案。

所謂熱發射，是指飛彈在發射箱裡直接燃燒其自身的燃料，自己推出其發射箱，並達到空氣動力學飛行所需的速度，美國的地對空飛彈多半採用這種模式。

韓華公司研究工程師孫明傑(音譯Myungguen Song)說：「熱射有幾個缺點，例如發射箱內需要額外安裝空間，做為噴焰與氣體排放的空間，並且由於高熱，發射箱需要一定的間隔，避免高熱點燃其他發射箱中的飛彈。」

更重要的是，熱射系統在炎熱的情況下，會消耗更多的燃料，甚至達到60％，才能有足夠速度，這會限制飛彈整體性能和最大射程。

因此韓國雖然美製武器系統，但是他們也喜歡冷發射系統。冷射多是俄國與歐洲所採用，飛彈發射箱裡有壓縮氣體，在發射時，用氣體將飛彈彈射出一段距離，再啟動飛彈的火箭發動機。

韓國LIG Nex1公司所開發的KM-SAM(Cheongung,鐵鷹)就是採用冷射系統發射。

孫明傑說：「冷發射系統的優點是引燃隔壁飛彈的機率很低，以減少發射器損壞或破壞的可能性，但是高壓空氣不可重複使用，所以發射器用一次就不能再用了。」

電磁發射器是偏近冷射系統，利用電磁原理將飛彈推送出去，然後飛彈再引燃自己的火箭發動機，這最大的好處是發射箱可以重覆使用，大大節約後勤成本。

(中時電子報)

文章來源：DX Korea 2018: Hanwha unveils electromagnetic launch system development

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