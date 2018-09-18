「亡者」復活！尋人高手蔡淑女DNA建檔立大功

2018年09月18日 19:27 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

每個失蹤案件的背後，都有一張張無助焦急、自責悔恨、到痛心絕望的臉龐，試想，若是自己最親愛的人突然不見了，你是否也會用盡一生時間尋找，至死都不放棄！

電腦螢幕上，同時開啟好幾個視窗，滑鼠一點，跳出一張衣衫破碎、面目浮腫的軀體，蔡淑女輕蹙眉頭，目不轉睛地盯了幾秒，再將滑鼠移到另一個視窗的表格，開始搜尋比對。

這是公認為「尋人高手」的新北市海山分局巡佐蔡淑女每天必做的功課，正因深刻同理家屬的心情，面對細瑣又費心的失蹤人口協尋，仍孜孜念念、心無旁鶩。

「每個案件背後都是一個家庭的缺口，如果我不繼續幫他們尋找，這些人可能永遠找不到回家的路，」她輕聲說道。

2005年，她接下新北市警局失蹤人口協尋工作，查尋失蹤人口的功力奠基於近20年在警察局戶口通報臺調口卡片查詢，提供外勤同仁偵辦刑事案件如緝捕通緝犯、重大刑案資料的經驗，對於辨識人體五官等各項特徵變化已有深厚功力，因此在協尋業務上更得心應手，獲得新北市政府103年模範公務員及105年警政署頒發失蹤人口查尋工作績優楷模。

多年來尋人案件樣貌萬千，投河的、與家人爭吵後離家的、少女被網友拐走的、智能障礙或精神疾病的，她都沒少找過，也有幼時出養，成年後跨海尋親的案例，她看遍悲歡離合，曾見過母女分離40多年後重逢相擁、也看到少時離家男子接過老母親生前照片時涕淚縱橫的場景……。無論找到親人時是喜訊、還是噩耗，都是為圓家人「生要見人，死要見屍」、「落葉歸根」的念想。

蔡淑女每天都要從不同系統篩選資料，抽絲剝繭比對。(圖/康健)

●失智者習慣性走失，勿存僥倖心態

面對高齡化社會及近年來失智年齡逐年降低，蔡淑女也深感於防止失智失蹤的急迫，「走失協尋就是搶時間，尤其是失智老人或精神有狀況的人，無法照顧自己，失蹤愈久，生還機會愈低。」

家有老人走失，多數人只能「土法煉鋼」，在網路社群上尋人、四處張貼海報、報案後由員警緊急通報線上同仁協尋，有時確實可以幾個小時內就找到人。

但她也發現，有些個案屬於「習慣性走失」，例如轄區有個阿伯有輕度失智，老愛找朋友「開槓（聊天）」，卻是一出門就分不清東南西北，因此家屬三天兩頭就報案尋人，有次通報警網搜尋後發現他從板橋一路騎車到內湖，「這幾天看內部系統，他又不見了。」蔡淑女無奈嘆氣說，大眾對於失智症的徵兆應該更有警覺，不能抱持著「過一段時間自己會回來」或是「警察幫忙找就好」的僥倖心態，否則這次回來了，下一次呢？誰也說不準。多年前的舊案，一名老翁從家中出門卻迷失方向走不回來，當時正值寒冬，即便立刻動員大批警力搜尋，最後仍不幸在三峽的山區草叢中找到遺體。

此外，若全民都願意「雞婆」一下，也是失蹤尋獲的契機。蔡淑女回想，前陣子有個民眾報案，指巷口的店家門口有個阿伯呆坐了2天，警方獲報後前往，透過人臉辨識系統發現他是安置在養護機構的個案，趁訪客開門時溜出來，在街頭遊蕩了一個星期，熱心民眾看到他在路邊開水龍頭喝自來水覺得有異，於是報案，正因熱心民眾的關懷，長者才能免於流浪街頭。

警用人臉辨識系統串連戶政、車籍等各種資料庫。(圖/康健)

民眾下載警政署app，可比對失蹤人口資料庫。(圖/康健)

●留下DNA比對，保留最後一線希望

從事失蹤人口協尋14年來，最讓蔡淑女一直耿耿於懷的，是那些因失智或精神異常、智能障礙的失蹤長者，往往因為無法查明身分，最後只能轉由各縣市社會局安置在機構裡，孤老一生，更且因為說不出完整姓名，收容機構只好重新給他們「社遊花」、「社遊財」等新名字、新身分，就連最終病故死亡也無法正名，只能在墓碑上刻著這原本不屬於自己的名字埋骨於荒煙蔓草間。

因此，蔡淑女深刻體會到「身分不明系統」建檔的重要性，總是不斷提醒新進員警必須確實登錄資料，否則隨著時間過去，為家屬找到失蹤者的機會就愈渺茫。

另一方面，她也在2011年將DNA鑑識比對尋人導入海山分局，對於尋找失蹤家屬多年的報案人，蔡淑女也勸他們留下DNA，但也有很多人不願意，是因為心裡有個關卡過不去，他們不願相信生命中最重要的親人已經離開人世，「我寧願相信他活在台灣某個地方。」這要耐心等待，讓他慢慢接受，因為只有最終找到了，無論結果好壞，心中的石頭才能放下。

DNA建檔留下一絲希望，還真有成功讓「亡者」復活的案例。

2014年，新北市警局在蔡淑女奔走建議下，走訪社會局在各地安置的53名身分不明個案，完成指紋建檔和DNA鑑定，結果發現，有一名安置在花蓮的老婦人與11年前報案失蹤的案件吻合，於是通知家人認親，走失婦人的兒子因多年來尋母不著，已聲請宣告死亡，他說，早就不抱希望了，沒想到今生還能和母親重逢，聞訊後趕往花蓮玉里醫院與母親相見，更保留當日火車票作為留念。

儘管這是目前唯一一件DNA比對的活體案例，但蔡淑女相信，只要建檔愈來愈完備，將全國散落在各地方安置中心的身分不明者資料補全，甚至還可以將他們的照片統整放在網路上，供協尋家屬指認，總是多一分機會，讓無法表達自己身分的失蹤人口找到回家的路。

經由ＤＮＡ比對，失蹤11年的黃姓婦人（右）與兒子團圓。(圖/蔡淑女提供)

●失智走失尋人，家屬切記4要點

失智長者走失，家屬難免焦急失措，蔡淑女歸結多年協尋經驗，有4個建議：

1.從失蹤人口和無名屍系統比對經驗，兩者明顯看得出地緣關係，因此須從他最後出現的地點開始找。

照顧失智病患多年的台北榮總老年精神科主治醫師蔡佳芬也指出，大部分失智失蹤者其實沒有走很遠，雖然就在附近，但常在很難找的地方，因此必須挑戰自己的直覺，才能在最短時間找到人。

2.發現失蹤時可立即就近報案，不必等24小時，愈早通報協尋，找到的機會就愈高。

3.報案後，一般失蹤案件警方是「受理」，但未必會立刻通報警網搜尋，家屬要進一步要求警方沿途調監視器，並提醒員警通報警廣或里長協助廣播協尋。

4.可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，完全免費，多一種協尋管道就多一次機會。蔡淑女也提醒，採集親屬檢體時，以失蹤者二親內親屬（例如父母、子女、兄弟姊妹）及配偶為最優先選擇，建議請提供２位以上一親等或二親等親屬。

(中時電子報)