詐騙慣犯又被警捕「咦怎又是你」 刑警：我一直都在

雲林縣警局科偵隊刑警（右一、右二）身手矯健，當街逮捕自以為萬無一失的車手（左）。（周麗蘭翻攝）

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詐騙集團車手領完錢走在路上，刑警開的銀色自小客車突然逼近，迅雷不及掩耳逮人，情節彷如電影。（周麗蘭翻攝）
刑警把車手當街壓制在地。（周麗蘭翻攝）

雲林縣警局科技偵查隊長劉丁心偵辦詐騙案件戰無不克，與詐騙機房、車手集團纏鬥多年，17日又一舉逮捕車頭1人、車手2人、司機1人，車手黃姓男子看到劉丁心驚訝問「咦怎麼是你」。劉丁心2014年曾在查獲詐騙機房逮過黃嫌，警匪兩人已是「舊識」。

雲林縣警局科偵隊針對縣內ATM車手提款資料進行大數據分析，並調閱提款影像及路口監視器比對，得知黃姓車手集團又前來斗六市區提領，17日中午12點多前往斗六火車站ATM提款熱點周圍埋伏，15時陸續逮捕黃姓、謝姓、周姓吳姓4人到案，起獲贓款39萬9600元。

科偵隊辦案手法細膩趁車手領錢結束走在街上時，開轎車逼近車手，瞬間打開車門，表明警方身分，把人壓制在地逮捕，情節彷如電影。

28歲黃嫌被當街逮捕看到帶隊的劉丁心略為驚訝問「怎麼是你？你不是調去台中？」劉丁心指出，2014年破獲一個詐騙機房，其中一人是黃嫌，年輕的黃嫌沒脫離詐騙行業，還從詐騙機房降級為車手。

劉丁心表示，不只黃嫌認得他，他也認得黃嫌，可能兩人長相都沒變，而兩人記憶力也都很好，只是嫌犯對他的資訊掌握錯誤。

此次車手集團由謝姓嫌犯擔任「車頭」，負責保管提款卡與提領的現金，22歲的謝嫌本月4日才在台北被抓，因微罪沒被羈押繼續犯案。

劉丁心表示，詐騙守則哄騙新手不用怕被抓一定會交保，結果他們繼續做無法自拔，危害更大，這次建請檢察官務必羈押。

(中時 )

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