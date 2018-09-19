聲暉協進會聽障生、志工 做出五「心」級鳳梨酥

2018年09月19日 07:13 中時 周麗蘭

五「心」級鳳梨酥，出自於一群默默奉獻10多年的志工，全部純手工。（周麗蘭攝）

聲暉協進會的土鳳梨酥多了核桃，料好實在又健康安全，上市公司每年都下訂單。（周麗蘭攝）

吃過五「心」級鳳梨酥嗎？雲林縣聲暉協進會聽障生與志工們的手工鳳梨酥，不只真材實料，每一顆額外包著愛心、耐心、熱心、恆心、歡喜心，多年來已有口碑，連上市公司也是忠實顧客。

聲暉協進會安置數名聽障青年，平日生產餐盒，節慶也供應季節限定的鳳梨酥、蛋黃酥、月亮餅、牛軋糖。

聽障生們的產量有限，一群各行各業的志工當他們後盾，只要年節一到協會發出召集令，退休志工們立刻各就各位組成生產線，每天早上9點上工、下午5點收工，餡料秤重、揉捏、裝模、烘焙、包裝，不喊累不嫌煩，只為幫聽障生們維持一條經濟活水，迄今快20年。

聲暉協進會做的鳳梨酥、核桃土鳳梨酥比起賣相更講究食材，從麵粉、酥油、土鳳梨餡（或冬瓜餡）都是頂級貨，吃過都會回流，即使不宣傳也有固定客源，一家上市公司已連續7年下訂單近千盒，分送給員工與客戶。

志工金鍊姐坦言，聽障生做事認真，但要做到如糕餅店的精緻有困難，因此食材是唯一利器，唯靠誠信建立口碑。

一名退休教師志工說，純手工做出來的每一顆鳳梨酥，集合眾人的愛心、耐心、恆心、熱心，以歡喜心做成，五「心」級的鳳梨酥滋味特別不同；志工劉大哥說，「做到90歲也願意！」

副總幹事蔡麗華表示，核桃土鳳梨酥市面買不到，那是該會師傅的巧思，加了核桃的土鳳梨酥更健康，酸甜味剛好，口感溫潤飽滿，特別受到青睞，因協會只有烘焙屋沒有店面，如要採購需事先訂貨，最低訂單量是10盒。

地址：斗南鎮文昌路536號

電話：（05）5974861

鳳梨酥12入／盒360元、15入／盒450元、20入／盒600元

核桃土鳳梨酥 10入／盒450元、15入／盒675元。

(中時 )