好滋味不必等！吉豚屋「誠品南西」門市9／20開幕

2018年09月18日 20:53 中時 徐力剛

「豬排咖哩定食」香酥豬排搭配特製咖哩醬汁品嘗，售價159元／梅、199元／竹、249元／松。（徐力剛攝）

「旗艦海陸丼」內含里肌豬排、腰內豬排、酥炸海老及香酥雞腿排4大品項，售價229元／客。（圖片提供／吉豚屋）

「旗艦海陸定食」搭配清爽高麗菜絲與豬肉味噌湯，售價279元／客。（圖片提供／吉豚屋）

日本連鎖豬排名店「吉豚屋」以平價美味料理屢獲消費者的心，此次瞄準台北中山區OL商機，打造全台第7間門市「誠品南西店」，9月20日正式開幕。

吉豚屋自2015年進入台灣，3年內創下超過200萬人次來店數，近乎台北市總人口數，酥脆豬排搭配特選米飯，帶給饕客全新味覺饗宴。歡慶品牌20週年，推出2大限時活動，其一，與日本同步祭出「澎湃感恩菜單」活動，推出「旗艦海鮮丼」、「旗艦海陸定食」，內含里肌豬排、腰內豬排、酥炸海老及去骨雞腿排4大品項，9月24日至10月7日限期供應;其二，9月20日起至23日止，連續4天推出7店同慶活動，每日一款招牌餐點優惠價150元。

想做出美味「豬排」訣竅很重要，店家獨家研發「全自動炸豬排機」與「職人麵包粉」雙重利器，帶來全新食感體驗。厚切豬排外層裹上使用整條吐司製作麵包粉，放入油鍋酥炸3.5分鐘，透過精確計算時間將肉汁牢牢鎖住，一口咬下卡滋口感令人驚艷，即使放涼也不會產生油耗味。

店家獨創「卡滋攻略」教大家品嘗料理，美味丼飯攻略分為「和醬」、「搭料」、「品湯」3部分，而定食則以「原味」、「品醬」、「沾料」、「飲湯」4大步驟，挑戰豬排多層次口感。

台灣吉豚屋總經理陳琪瑛表示，2015年吉豚屋首度進入台灣市場，受到消費者熱烈迴響，目前全台共6間門店，第7間落腳「誠品南西」，9月20日正式開幕，以上班族與學生為主要客群，平均客單價落在200至300元左右，未來將持續展店。 目前吉豚屋全球店數約420間，遍佈日本、台灣、泰國及韓國等地，預計2020年將達到500間。

陳琪瑛指出，吉豚屋具備「美味餐點」、「高CP值」2大優勢，希望提供消費者高貴不貴全新味覺饗宴，成為大家心目中第一印象豬排飯專賣店。

(中時 )