環保署推動臺、丹環境教育合作 開創國際新視野

2018年09月18日 20:55 中時 柯宗緯

環保署積極推動臺丹環境教育合作，並與丹麥外交部駐臺機構丹麥商務辦事處共同促成我國國家級設計中心臺灣創意設計中心與全球設計界諾貝爾獎美譽INDEX: Award的主辦單位INDEX: Design to Improve Life簽署合作備忘錄，期許未來臺、丹雙方能在跨文化與跨領域的環境教育設計上有更多合作的空間。

丹麥INDEX: AWARD大賽是世界獎金最高的設計競賽，其作品評選標準以改善環境、生命為出發，每年至少有80國、5千份作品參賽。環保署此次特別邀請到INDEX執行長Liza Chong親自介紹 INDEX: AWARD的評選程序與重點，更首次於松山文創園區133共創合作社交誼廳舉辦《臺丹環境教育計畫夥伴聯合記者會暨丹麥環境教育與環境設計大賽展覽》。

本次展覽將展出INDEX: Award近期得獎作品、競賽運作方式以及獲獎秘訣等，展出時間自107年9月21日星期五上午10時至23日星期日下午4點止，為期3日，歡迎各界民眾蒞臨參觀。

此外，環保署為鼓勵各界對環境關懷與環境教育理念的關注與實踐，更舉辦「2018-2019環境關懷設計競賽」，期藉由競賽遴選出優秀作品代表臺灣參加丹麥「INDEX: AWARD 2019」國際設計大賽。

「2018-2019環境關懷設計競賽」徵件自即日起採線上報名至11月18日止，參賽作品可針對【身體、家庭、工作、玩樂與學習及社區】等5大範疇進行思考，以解決人類所面臨的「在地困難、全球挑戰」為目標，歡迎各界踴躍報名參賽。相關資訊請參閱官網https://www.epadesign.tw/，或臉書搜尋「環境關懷」查詢。

(中時 )