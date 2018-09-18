環保署推動臺、丹環境教育合作 開創國際新視野

友善列印
中時

環保署積極推動臺丹環境教育合作，並與丹麥外交部駐臺機構丹麥商務辦事處共同促成我國國家級設計中心臺灣創意設計中心與全球設計界諾貝爾獎美譽INDEX: Award的主辦單位INDEX: Design to Improve Life簽署合作備忘錄，期許未來臺、丹雙方能在跨文化與跨領域的環境教育設計上有更多合作的空間。

丹麥INDEX: AWARD大賽是世界獎金最高的設計競賽，其作品評選標準以改善環境、生命為出發，每年至少有80國、5千份作品參賽。環保署此次特別邀請到INDEX執行長Liza Chong親自介紹 INDEX: AWARD的評選程序與重點，更首次於松山文創園區133共創合作社交誼廳舉辦《臺丹環境教育計畫夥伴聯合記者會暨丹麥環境教育與環境設計大賽展覽》。

本次展覽將展出INDEX: Award近期得獎作品、競賽運作方式以及獲獎秘訣等，展出時間自107年9月21日星期五上午10時至23日星期日下午4點止，為期3日，歡迎各界民眾蒞臨參觀。

此外，環保署為鼓勵各界對環境關懷與環境教育理念的關注與實踐，更舉辦「2018-2019環境關懷設計競賽」，期藉由競賽遴選出優秀作品代表臺灣參加丹麥「INDEX: AWARD 2019」國際設計大賽。

「2018-2019環境關懷設計競賽」徵件自即日起採線上報名至11月18日止，參賽作品可針對【身體、家庭、工作、玩樂與學習及社區】等5大範疇進行思考，以解決人類所面臨的「在地困難、全球挑戰」為目標，歡迎各界踴躍報名參賽。相關資訊請參閱官網https://www.epadesign.tw/，或臉書搜尋「環境關懷」查詢。

(中時 )

中秋送暖 育幼院孩童一圓烤肉夢 政院：幼兒教保準公共化是解決當…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。