Lara拍片超犧牲！「全裸」共浴男星 浴缸環抱戲直接來

2人拍攝前還有些害羞，但逐漸減少尷尬感。（妹妹娃娃多媒體提供）

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Lara首登大銀幕就獻出「全裸」戲。（妹妹娃娃多媒體提供）

歌手梁心頤（Lara）首登大銀幕主演《明日之星》，大膽與片中飾演男友的黃柏鈞洗鴛鴦浴，吸睛指數爆表，昨釋出花絮，只見Lara在浴缸中彷彿全裸，但其實她做足防護措施，身穿小可愛和短褲，反倒是黃柏鈞只有一條緊身內褲，Lara表示因太害羞，根本不敢偷瞄往下看。

導演梁妍熙盼透過劇中男女主角的肢體接觸，拍出情感的糾葛和唯美，但Lara笑說：「真的滿尷尬的，演出前特別為這場重點戲試戲，因為肢體太親密，然後台詞也不多，所以動作非常重要。」2人還因害怕被熱水燙到，在狹小空間靠得更緊，直到Lara被環抱住，才化解些許尷尬，幸好這場坦承相見的戲很快順利拍完。

片中飾演愛上有婦之夫的腹黑心機女，Lara表示過足戲癮，因為現實中未曾遇過類似情節，但拍戲時是否會因情感太投入而假戲真作？她表示片中男主角路斯明、 黃柏鈞在現實生活中都有小孩，「雖然兩位都很帥身材也很好，但無法對『爸爸』等級的人下手。」

不過Lara夢過對手戲演員，她表示就像戀愛時會夢見當時男友，「感覺就是日有所思、夜有所夢。」不過她強調，殺青之後就不會亂夢到不該夢的，否則會有罪惡感。目前單身的Lara把專注力都放在工作事業，她也公開喊話：「希望有好的劇本和作品找上門，想挑戰更多角色的極限。」該片將於10月19日上映。

(中時 )

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