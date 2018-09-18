周遊「透視裝」偕李朝永和老友敘舊 下月紅寶石婚席開120桌

周遊（左）穿著透視裝和李朝永出席餐會。（蘇蔓攝）

友善列印
時報周刊
林彥君
周遊（左）和李朝永。（蘇蔓攝）
陳松勇。（蘇蔓攝）
李志奇（左）和李志希。（蘇蔓攝）

81歲的周遊（阿姑）18日和老公李朝永、林福地、司馬玉嬌、郝曼麗、常楓、陳松勇、脫線、吳敏、林松義、李志希、李志奇等400位資深藝人，出席107年度關懷演藝人員中秋節餐會，會中由章永華與侯麗芳攜手主持，阿姑穿著透視裝牽著老公演唱〈神鵰俠侶〉，阿姑表示，每逢佳節都舉辦餐會，讓老藝人彼此相聚，「到這個年紀，見一次少一次，有這個機會，大家一定要來聚一聚。」

林松義表示，很開心能趁每年三節舉辦的聚會，和很久不見的朋友見面。關懷演藝人員基金會監察人李志希表示，「演藝人員都需要舞台，這次餐會也算是一種舞台」，他也希望政府更重視老藝人，他建議可以把藝人的手印印拓及表演物品，放置在閒置的蚊子館保存，讓粉絲更接近自己的偶像。

周遊將在下月8日和李朝永舉行40週年紅寶石婚宴，將在典華席開120桌，她表示，婚宴有許多贊助，4套禮服原價值600萬元，友情價僅要60萬元，有朋友特地從緬甸專機送來「無價」的紅寶石婚戒獻上祝福，會場也將佈置成花海，婚宴豪華，花費不到千萬元。

阿姑在演藝圈人緣極好，伴郎伴娘及花童人選陸續在邀約中，她的伴娘找素珠、紀露霞、陳惠美、王滿嬌、吳敏（鳥來嬤）、謝玲玲，伴郎邀請寇世勳、秦風、劉尚謙等，「花童」將會找來《飛龍在天》班底，賈靜雯、江宏恩、黃少祺及黃維德等人，周遊曾是韓瑜的經紀人，後來雙方撕破臉，阿姑表示，有透過韓瑜的媽媽邀請，希望韓瑜能參加婚宴。

(時報周刊)

Lara拍片超犧牲！「全裸」共浴男… 小禎曬「瘦40kg印記」一條線全歪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。