周遊「透視裝」偕李朝永和老友敘舊 下月紅寶石婚席開120桌

2018年09月18日 19:42 時報周刊 林彥君

周遊（左）和李朝永。（蘇蔓攝）

陳松勇。（蘇蔓攝）

李志奇（左）和李志希。（蘇蔓攝）

81歲的周遊（阿姑）18日和老公李朝永、林福地、司馬玉嬌、郝曼麗、常楓、陳松勇、脫線、吳敏、林松義、李志希、李志奇等400位資深藝人，出席107年度關懷演藝人員中秋節餐會，會中由章永華與侯麗芳攜手主持，阿姑穿著透視裝牽著老公演唱〈神鵰俠侶〉，阿姑表示，每逢佳節都舉辦餐會，讓老藝人彼此相聚，「到這個年紀，見一次少一次，有這個機會，大家一定要來聚一聚。」

林松義表示，很開心能趁每年三節舉辦的聚會，和很久不見的朋友見面。關懷演藝人員基金會監察人李志希表示，「演藝人員都需要舞台，這次餐會也算是一種舞台」，他也希望政府更重視老藝人，他建議可以把藝人的手印印拓及表演物品，放置在閒置的蚊子館保存，讓粉絲更接近自己的偶像。

周遊將在下月8日和李朝永舉行40週年紅寶石婚宴，將在典華席開120桌，她表示，婚宴有許多贊助，4套禮服原價值600萬元，友情價僅要60萬元，有朋友特地從緬甸專機送來「無價」的紅寶石婚戒獻上祝福，會場也將佈置成花海，婚宴豪華，花費不到千萬元。

阿姑在演藝圈人緣極好，伴郎伴娘及花童人選陸續在邀約中，她的伴娘找素珠、紀露霞、陳惠美、王滿嬌、吳敏（鳥來嬤）、謝玲玲，伴郎邀請寇世勳、秦風、劉尚謙等，「花童」將會找來《飛龍在天》班底，賈靜雯、江宏恩、黃少祺及黃維德等人，周遊曾是韓瑜的經紀人，後來雙方撕破臉，阿姑表示，有透過韓瑜的媽媽邀請，希望韓瑜能參加婚宴。

(時報周刊)