行政不中立？ 丁守中：小野應辭文化基金會董事長兼職

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中時電子報
綜合報導

作家小野身兼北市文化基金會董事長及北市影視音實驗教育機構校長職務，卻又將出任台北市長柯文哲競選辦公室總幹事，引發多名議員質疑有違行政中立。國民黨台北市長參選人丁守中今天對此表示，相關安排顯示整個文化基金已變成柯文哲的競選基金會，有嚴重行政不中立疑慮。他認為，小野應該請辭。

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丁守中今天行程滿檔，一早先在議員王鴻薇、戴錫欽、秦慧珠及參選人徐巧芯、王正德等人陪同下，赴松山區南京市場、武昌市場掃街拜票，主打團結形象。稍後則在吳敦義、吳伯雄與多位客籍市議員及參選人陪同下，參加客家後援會成立活動，全力鞏固客家票源。

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至於民調與柯文哲越來越近，是否將加緊腳步安排行程？丁守中強調，還是會依照既定行程，一步一腳印，畢竟現在不是跟柯文哲個人在打選戰，而是跟掌握鋪天蓋地、運用行政資源在競選的現任台北市長打選戰，所以要走得更勤快。

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針對身兼北市文化基金會董事長及北市影視音實驗教育機構校長的小野將出任柯文哲競選辦公室總幹事，雖然小野稱已向市府請假至選舉結束。但議員王鴻薇仍批評，市府過去從來沒有這樣的案例，因為影視音學校是由北市府成立、人事任命也是市政府同意，所有預算補助都是台北市政府出的，學校應需謹守行政中立、教育中立原則。因此希望小野在多重角色當中可以擇一，不要一人分飾多角。

此外，丁守中也說，台北市政府在柯文哲帶領下已有20多個局處首長離去，這種人怎能引領台北市走向國際競爭？因此大家不要再期待柯文哲了。

(中時電子報)

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