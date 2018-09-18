政院：幼兒教保準公共化是解決當前教保兩極化的良方

2018年09月18日 20:56 中時 張理國

針對日前教育部公布私立幼兒園簽約加入幼兒教保準公共化的名單，全國幼教總會再次提出不同看法，且訴求家長的連署支持，建請全國同步發放2-4歲育兒津貼、要求直接補助家長每人每年3萬元幼教券。政務委員林萬億今日指出，幼教總會堅持以幼教券維持幼教市場自由化是錯誤的期待，也誤解賴院長對幼兒教育與照顧的期許。

林萬億指出，過去2-4歲就讀私立幼兒園的家長的確沒有得到任何補助。家長必須負擔每年從26600元（雲林）到400800元（台北市），平均一年11萬6184元的費用。由於負擔沈重，嚴重影響年輕夫婦的生育意願，是造成我國超低生育率的主因之一。生育率越低，除了是國安問題之外，不也正是幼教總會所擔心的同業面臨退場壓力嗎？政府不能坐視幼兒教保持續兩極化，公幼免學費、私幼負擔沈重，其間取決於樂透式的籤運。於是，教育部在蔡總統與賴院長的支持下，加速推動幼兒教保公共化，未來4年增加2,247班，6萬個公共或非營利幼兒園名額，讓公共化比率從目前的3成提高到4成。然而，公共化速度仍然無法滿足家長與幼教學者的期待。又考量既有私幼豐沛的資源，推出以減輕家長教保負擔到每童每月不超過4,500元的準公共化政策，拉近私幼與公幼的家長負擔差距，一舉解決幼教兩極化的困境。

林萬億進一步指出，從幼教總會的訴求中不難發現，承襲過往一貫的主張，堅持幼教市場自由化、反對教保公共化。然而為了平衡家長負擔沈重的訴求，幼教協會要求採幼教券方式來減輕家長負擔。意即政府定額補助家長，讓家長自由選擇私幼就讀。政府於89學年起實施5歲幼兒教育券，每童每年1萬元。這個政策到100學年擴大為每童每年3萬元的5歲幼兒免學費。如今，幼教總會要求政府比照5歲幼兒免學費政策，向下延伸到2歲。家長、教師工會、幼教專家學者均質疑這種主張與教保公共化背道而馳。其理由很簡單，政府定額直接補助家長每童每年3萬元，在幼教市場學費自由化之下，補多少漲多少是必然的結果，家長的負擔沒減輕，政府的負擔增加，呼籲政府不應繼續扮演這種消極補助的角色。

林萬億說明「經濟合作暨發展組織」(OECD)會強力推動幼托整合與教保公共化不是沒有道理。幼兒教育與照顧是兒童的基本權利，不應由家庭經濟條件與市場決定。然政府深知短期間要趕上OECD的7成公共化水準很難，何況我國有眾多私立幼教資源可善加利用，賴院長才拍板採公共化與準公共化並行策略，透過與合乎條件的保母、托嬰中心與幼兒園簽約，政府補助經費以減輕家長負擔到每童每月支出不超過家戶可支配所得的10%-15%。以私立幼兒園為例，每童每月費用不超過4,500元。如果以幼教總會的訴求，每童每年獲得3萬元幼教券，其實家長得到的補助比準公共化補助的4萬2千元到6萬6千元少很多。政府寧願多花錢推動托育公共化與準公共化的目的是真正讓家長減輕負擔，又能保障品質，而不再淪為各界質疑的補多少漲多少，又無法保證品質。

林萬億表示，又為了因應部分收費較高的幼托機構，即使政府補助額度再怎麼高，都無法有效降低家長負擔，於是，政府不得不割愛，讓這些幼教機構維持其高收費政策，可以不跟政府簽約。但是，又為了局部彌補選擇高收費幼托機構的家長負擔，以及將近4成在家自行照顧2-4歲幼童的家長辛勞，賴院長拍板定案讓0-2歲育兒津貼擴大到2-4歲，使每一位0-5歲幼兒全部、全面被照顧；同時，不因縣市政府財力差距，全國一致實施。然而，新增育兒津貼必須於今年行政院核定計畫後編列預算，明年配合六都全國一致實施。既然是新增福利項目，全國一致實施並無影響任何家長的權益。

(中時 )