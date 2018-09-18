連續曝台間諜活動 陸學者：為回應美台小動作太多

2018年09月18日 19:45 中時電子報 盧伯華

近日中央電視台焦點訪談即節目連續推出《危情諜影》系列，報導台灣對大陸間諜行動被大陸破獲，各方皆在揣測大陸此一前所未有的舉動用意何在。據大陸熟悉國際與兩岸問題的學者表示，最近台灣配合美國打台灣牌，對中國大陸的小動作特別多，必須加以回應，防止美國得寸進尺。最近涉台部門肯定會留意台灣的反應，如果有過激舉動，還會有進一步反制。

大陸《觀察者網》報導指出，兩岸局勢未見好轉的情況下，大陸卻選擇在此時曝光台灣間諜活動，這是否反應大陸對台工作思路發生變化？對兩岸關係未來影響如何？對此，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，從媒體揭露100多起間諜活動的情況看，說明事態的嚴重性會對國家安全造成威脅。而這麼做也是為了加大對台灣的壓力。

金燦榮說，大陸對台政策是雙管齊下，軟硬兩手都有。之前頒布的惠台31條、發給台灣同胞居民居住證，這些都是軟的方面。硬的方面包括加大軍事壓力、減少台灣的國際空間，壓縮台灣的間諜活動也是一個方向。

從外部環境來看，金燦榮指出，美國老想打台灣牌，連續兩個國防法案對中國都非常不友好。大陸方面得有所表態，如果他們做這些動作，我們都不去反應，他們有可能會得寸進尺。最近大陸對台灣的動作有點多，和他們那邊出牌多有關係。台灣那邊在做很多小動作，美國也做很多小動作。如果他們出牌晚一點、少一些，會更好一些，但是他們現在出牌特別多，大陸得回應一下。

金燦榮說，台灣當局對大陸情報活動也是歷史悠久，現在遭到大陸的大規模打擊，它肯定會否定，這也很正常，但同時台灣當局也感受到了很大的壓力和尷尬。這幾天涉台部門肯定在密切關注台灣方面的反應，如果他們再有過激行動，我們也會進一步反制。現在兩岸力量對比已經出現絕對的、永久的失衡。如果台灣當局聰明，應該順應時勢，趕緊跟大陸談，獲得比較好的待遇，這也是比較現實的。老想著通過投靠美日來最後一搏，那只能是死路一條。

在民進黨執政後大陸的對台工作思路轉變上，金燦榮指出，馬英九時期大陸的對台思路是通過惠台，漸漸把台灣納入大陸的經濟發展潮流中，但是民進黨上台以後「去中國化」，大陸的對台政策也出現轉變。台灣當局一直拒不承認「九二共識」，讓兩岸關係陷入僵局。所以現在我們就按照自己的議程來推進對台政策，既不和台灣商量，也不那麼在意他們的反應，只按照大陸的時間表在推進對台政策。

金燦榮認為，2016年以來統的聲音在網絡上比較大，反映了兩岸關係惡化和大陸網民的焦慮。比較微妙的是，在馬英九時期提武統是比較忌諱的，也不鼓勵網路上出現這種言論。現在網路上比以前放寬，在軍事上也有一定的行動，包括軍艦繞台、軍機繞台，國台辦發言人也明確說了，這些行動就是針對「台獨」的，沒有以前那麼忌諱了。

最後在中美對抗的議題上，金燦榮說，中美貿易摩擦加大說明美國對中國的戰略定位變了，從去年底到今年初美國連推五份報告，一致的結論是，恐怖主義不再是美國的主要威脅，美國的主要威脅是大國競爭。其中俄羅斯已經掉入資源陷阱，在經濟上沒有前途，因此未來美國的對手只有一個，就是中國。這是40年來中美關係最大的變化。這個定位後面有很多麻煩，因為美國這個國家是土豪國家，行動能力很強，手段也特別多。除了貿易戰，其中一張牌就是台灣，而且這張牌肯定是要打的，也非常危險。因此提醒台灣執政當局，不要太迎合美國的過激行動。

(中時電子報)