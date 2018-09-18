中選會確認選票白色 多案1票匭 估11點現場票可開完

2018年09月18日 19:56 中時 張理國

年底公投綁大選，中選會委員會議今天確認，選票將採白色印製，每個投開票所將設置3個公投票匭，每3-4案1個票匭，而開票時依票匭不同，每3-4案同時開票，計公投票時分無效票、同意票及不同意票，每100票綑成1束，最後公布票數，中選會預估現場開票可在11點開出。

中選會表示，今年地方公職人員選舉及全國性公民投票，投票進行程序採「選舉領、投，公投領、投」方式進行，選民先領地方公職人員選舉選票、投票，再領公投票、投票。考量公投票採1案1張公投票方式印製，以及投票所空間，每1投票所將設置3個公投投票匭，3案公投票投入1個票匭，如有10案公投案，則第10案公投案投入第3個票匭。開票程序為先辦理地方公職人員選舉開票，再辦理公民投票開票。

中選會進一步表示，為期能於投票當日完成選舉與公投開票統計作業，減輕投開票所工作人員負擔，開票方式以公開、透明、民眾信賴為原則，公投票開票時將先依案別及圈定內容進行分類，然後由管理員計票，監察員在旁監察。至於投入公投票匭之選舉票，與投入選舉票匭之公投票，將列入「已領未投票數」統計。

中選會指出，有關公投票的顏色，因此次公投票採1案1張公投票方式印製，數量眾多，為使地方選委會能順利完成印製作業，將採白色印製公投票。

在細部開票作業方面，中選會選務處長謝美玲說，9合1先開選舉票，再開公投票。公投開票時3個票匭，會1個票匭3到4案一起開票，將無效票同意票、不同意票分開，不再逐一唱票劃記，點數的方式，則是每100張票1綑，最後才宣布張數，其中過程仍有複核的程序。

中選會主委陳英鈐則說，依照新的開票方式，預估11點左右現場的票就會開完。

(中時 )