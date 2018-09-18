高雄》後援會成立千人湧入 陳其邁：全力拼經濟

後援會成立千人湧入挺陳其邁。（陳其邁競選辦公室）

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中時

民進黨高雄市長參選選人陳其邁，18日出席經貿文教後援會成立大會與獅子會E1區後援會成立大會，各湧入上千人以及旅行公會會員大會。陳其邁表示，未來將會倍增觀光行銷預算，帶頭拼觀光；營造友善便利的經濟環境，全力拼經濟。

陳其邁表示，未來他將會是高雄觀光的頭號推銷員，市府的觀光行銷費用將倍增到、增加補助、國際觀光旅展的場地費用由市府負擔；他也會在市府組成觀光推動委員會，由他擔任召集人，整合所有觀光相關資源，帶領大家行銷高雄，讓世界各國都能知道高雄的美及文化。

陳其邁也表示，將設立「產業發展基金」，結合國營事業、中央部門以及民間保險基金，提供傳統產業轉型所需的資金協助；也要加速推動成立橋頭開學園區，讓台南-高雄成為全世界最有價值的半導體產業聚落，產生3萬個工作機會與6千億的產值；也要加速亞洲新灣區的開發，營造友善便利的經濟環境，全力拼經濟。

經貿文教後援會會長劉秀鳳表示，她經常跟著陳其邁上山下海，走遍高雄各地，傾聽了解民眾的需求。劉秀鳳強調，陳其邁為人親切、和善、不官僚，有相當好的政見跟理念，對原高雄縣區的需要有相當深入的理解，而且特別關心產業升級和教育議題，呼籲市民為了高雄的未來，全力支持陳其邁。

獅子會E1區後援會會長吳輝益肯定陳其邁有獅子會服務、奉獻的精神，他讚揚陳其邁很有魄力，擔任代理市長時僅用三個月的時間就拆除臨港圍牆，落實港市合一。後援會榮譽會長邱瑞堂說，陳其邁從政20年，心思都在高雄，讓他相當感動，希望獅友堅定支持陳其邁，讓他高票當選。

陳其邁強調，高雄好，台灣就會好，年底選舉非常重要，他絕對會是最會拼經濟的市長，希望大家一起支持陳其邁，為高雄的美好未來共同打拼。

(中時 )

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