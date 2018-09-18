具人畜共通風險 蝙蝠麗沙病毒宜蘭現蹤

2018年09月18日 20:57 中時 游昇俯

農委會防檢局今（18）日證實，家畜衛生試驗所於7月24日接獲宜蘭縣大同鄉送檢1隻東亞家蝠（Pipistrellus abramus），帶有「台灣蝙蝠麗沙病毒」，為台灣蝙蝠染有麗沙病毒第4例。麗沙病毒為非法定動物傳染病，但有人畜共通風險，只是目前沒有人類感染案例，防檢局提醒，請民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會。

防檢局副局長施泰華表示，本次案例檢出之麗沙病毒，與我國105、106年分別在台南市及雲林縣東亞家蝠檢體中發現的麗沙病毒相似，經核蛋白基因序列及核蛋白胺基酸比對結果，證實同為「台灣蝙蝠麗沙病毒」；今年6月新北市新店亦曾發生一例絨山蝠（Nyctalus plancyi velutinus）感染麗沙病毒，則為新型麗沙病毒，尚未命名。

防檢局提醒，台灣迄今共檢出4例蝙蝠麗沙病毒案例，雖僅於宜蘭、新北、台南、雲林發現個案，但因蝙蝠具有飛行能力，活動不分縣市，民眾若發現衰弱或死亡蝙蝠，切勿自行接觸，應通報當地動物防疫機關或蝙蝠保育團體，協助安排救傷或採樣送檢。

防檢局並指出，麗沙病毒共有16種基因型，狂犬病病毒（rabies virus）為第1基因型麗沙病毒，本案例非狂犬病病毒，但家中寵物施打狂犬病疫苗仍可產生交叉防護效果，呼籲民眾每年帶家中犬貓或所飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗。

(中時 )