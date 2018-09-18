海碩男網賽》場上要像老虎一樣 楊宗樺賽後加菜訓練

「小胖」楊宗樺再海碩男網公開賽單打第一輪，直落二擊敗日本對手守屋宏紀，結束對戰4連敗。(海碩整合行銷提供)

友善列印
中時電子報
／高雄報導
莊吉生第二盤遇亂流，一度陷入落後，不過最後調整回來，順利直落兩盤獲勝。(海碩整合行銷提供)

2018高雄海碩男子網球公開賽，今天台灣選手在單打賽事成績亮眼，繼曾俊欣奪勝之後，兩位職業老手楊宗樺、莊吉生各以直落兩盤解決對手，晉級下一輪。

楊宗樺以6：4、6：3擊退日本選手守屋宏紀，結束兩人對戰4連敗，賽後他笑說：「原來有4連敗喔，我都沒特別去算。只記得今年在上海輸給他，那次我先贏一盤、第二盤又先破發，最後卻打到輸球，自己很不開心沒把握住機會，這次交手希望報仇，第一盤贏下之後又在第二盤出現亂流，當下告訴自己是在台灣比賽，一定要撐住，所幸最後沒能勝利飛走。」

海碩男網賽》落後一盤大逆轉 曾俊欣奪ATP挑戰賽首勝
海碩男網賽》「天王殺手」指導 曾俊欣網球路添信心
首爾女網賽》趕飛機忘了球拍 謝淑薇首輪逆轉勝

楊宗樺賽後自己加練，他解釋：「對於自己今天正拍的發揮不是很滿意，贏球是靠意志力，加上還有餘力，就針對正拍再加強訓練一下。」

去年楊宗樺表示要再給自己兩年時間，假如無法再突破就退休，今年球季他贏得兩座未來賽冠軍，也三次打進挑戰賽8強，他說：「家人、朋友覺得我最近很努力，可以繼續拚下去，目前合作的奧地利籍教練也很幫助我、認為我還能再走下去，甚至降低價費用。目前我覺得自己心理上仍有不足、也刻意去練習，希望自己在場上能像老虎一樣讓對手害怕，要積極一點、兇一點、喊出聲來。」

對於後輩曾俊欣嶄露頭角，楊宗樺以前輩身份分享經驗，「後浪來襲，我不會覺得被後輩威脅，畢竟這是良性競爭，打起來我也開心。俊欣跟我青少年時期很像，不過他有父親在一旁協助、規劃，又有體能教練等提升狀態，過去我都是一個人拚戰、忍受比賽的壓力和孤獨，但網球要靠自己不可能，一定要有人分享心情、有團隊支持，才有機會走得長久。」

莊吉生則以6：3、6：4擊退韓國選手鄭允成，台語進步很多的莊吉生，賽後記者會用台語回答問題，他說：「最近我的身體狀況不錯，不會感覺太累，最近也有在健身房做很多訓練；至於第二盤我從落後到逆轉戰局，是一開始有些球處理不好，加上對手改變打法、發球較慢，我覺得自己也要再打得強勁一點，後面調整回來，所以覺得不錯。」

(中時電子報)

足協10月6日改選 盼納現役選手一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。