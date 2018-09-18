海碩男網賽》場上要像老虎一樣 楊宗樺賽後加菜訓練

2018年09月18日 20:01 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

莊吉生第二盤遇亂流，一度陷入落後，不過最後調整回來，順利直落兩盤獲勝。(海碩整合行銷提供)

2018高雄海碩男子網球公開賽，今天台灣選手在單打賽事成績亮眼，繼曾俊欣奪勝之後，兩位職業老手楊宗樺、莊吉生各以直落兩盤解決對手，晉級下一輪。

楊宗樺以6：4、6：3擊退日本選手守屋宏紀，結束兩人對戰4連敗，賽後他笑說：「原來有4連敗喔，我都沒特別去算。只記得今年在上海輸給他，那次我先贏一盤、第二盤又先破發，最後卻打到輸球，自己很不開心沒把握住機會，這次交手希望報仇，第一盤贏下之後又在第二盤出現亂流，當下告訴自己是在台灣比賽，一定要撐住，所幸最後沒能勝利飛走。」

楊宗樺賽後自己加練，他解釋：「對於自己今天正拍的發揮不是很滿意，贏球是靠意志力，加上還有餘力，就針對正拍再加強訓練一下。」

去年楊宗樺表示要再給自己兩年時間，假如無法再突破就退休，今年球季他贏得兩座未來賽冠軍，也三次打進挑戰賽8強，他說：「家人、朋友覺得我最近很努力，可以繼續拚下去，目前合作的奧地利籍教練也很幫助我、認為我還能再走下去，甚至降低價費用。目前我覺得自己心理上仍有不足、也刻意去練習，希望自己在場上能像老虎一樣讓對手害怕，要積極一點、兇一點、喊出聲來。」

對於後輩曾俊欣嶄露頭角，楊宗樺以前輩身份分享經驗，「後浪來襲，我不會覺得被後輩威脅，畢竟這是良性競爭，打起來我也開心。俊欣跟我青少年時期很像，不過他有父親在一旁協助、規劃，又有體能教練等提升狀態，過去我都是一個人拚戰、忍受比賽的壓力和孤獨，但網球要靠自己不可能，一定要有人分享心情、有團隊支持，才有機會走得長久。」

莊吉生則以6：3、6：4擊退韓國選手鄭允成，台語進步很多的莊吉生，賽後記者會用台語回答問題，他說：「最近我的身體狀況不錯，不會感覺太累，最近也有在健身房做很多訓練；至於第二盤我從落後到逆轉戰局，是一開始有些球處理不好，加上對手改變打法、發球較慢，我覺得自己也要再打得強勁一點，後面調整回來，所以覺得不錯。」

(中時電子報)