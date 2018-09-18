台灣百分百WOHA力作！「磐鈺雲華」種6萬株植物創住宅紀錄

2018年09月18日 21:01 中時 盧金足

磐鈺建設總經理沈瑞興表示，為響應花博打造花園城市，台中市5期建案請來新加坡WOHA建築團隊操刀，將在建物空間種下6萬棵植栽，打破台中市民間綠化新紀錄。（盧金足攝）

台中市舉辦花博盛會，建商搭上國際設計與生態綠化成豪宅兩大主流，其中位在5期的「磐鈺雲華」，由新加坡WOHA建築團隊操刀設計，一棟建案種下6萬棵植栽，創造高度綠覆率，也是台中市住宅建案綠化新紀錄，市府推動世界花博盛會，民間打造花園城市，目前建築接近完工，開始拆卸部分工地鷹架，將成為國際注目焦點。

新加坡WOHA建築團隊全球聞名，在台灣打造第一座百分之百WOHA的作品「磐鈺雲華」，總計規畫為2棟地上26層建築量體，包含凌空百米擴張網、142座跳島陽台、19座大型空中花園等規劃，工法困難、工序繁多，曾被外界及同業認為是不可能完成的建築。

磐鈺建設總經理沈瑞興表示，目前進入最後完成階段，鷹架將逐步隨著工序介面進展而拆下，預計明年初落成，民眾行經公益路口，將驚艷台灣最美建築面貌。

新加坡WOHA建築團隊向來以「會呼吸的建築」為人所知，所創作高層建築，可針對熱帶巨型城市面臨高溫炎熱氣候提出有效解決方法。

沈瑞興強調，「磐鈺雲華」擁有高度綠覆率達260％、垂直風廊、空中院落、混合種植超過6萬株植物等設計，建築就像一棵都會中的大樹，座落商業繁榮高密的5期，創造出城市、建築與人共享的優質生活空間。

「對植栽的管理與維護，先由建設公司代管3年，為保養維護植栽作出最佳的操作示範！」沈瑞興說，估計整棟建物的植栽照顧費用，1年280萬元，除了住戶1年繳交1萬元植栽維養基金，磐鈺建設大手筆釋出37個停車位，作為公共停車場使用，收取的停車費用作為植栽維養經費，住戶不必擔心植栽的照顧財源。

為活化5期商業街廓，建築四面街廓臨路退縮，打造出高樹環列的大器店街，預計今年11月第1件藝術品亮相曝光，是由日本藝術家松本薰特別因應區域地形與氣候創作「cycle90。-八方風收」。

這件眾所期待的藝術品高達9米，可順應環境中的自然風流，展現不同運動樣貌，不久後路過民眾欣賞藝術品，可察覺感知環境中稍縱即逝的風。

沈瑞興指出，「磐鈺雲華」以未來建築趨勢推演的建築，從規畫到建造完工充滿挑戰，對台中建築業是一次劃時代的創舉，對WOHA團隊也是一次超越自己的挑戰。

備受關注的工法，是結合新加坡OASIA Hotel Downtown生態擴張網，還有與PARKROYAL on Pickering Hotel巨型空中花園兩大建築特色，不規則序列的跳島陽台更是WOHA首次嘗試。

OASIA Hotel Downtown日前才因建築外觀生態綠牆特色，甫奪得「2018全球最佳高層建築大獎」，未來這座知名建築的姊妹作就在5期公益路上，成為國際看見台灣的重要新地標。

(中時 )