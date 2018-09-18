中華路音圓盃報名開跑 多項大獎等你來挑戰

2018年09月18日 21:00 中時 吳堂靖

中華路影音商圈「第二屆中華路影音街音圓盃」歌唱大賽將於10月6日登場，邀請歌唱高手一決高下，獎項有價值超過3萬元的多媒體電腦伴唱機、無線麥克風及43吋液晶電視等大獎，即日起至9月30日止開放報名，歡迎民眾共襄盛舉。

北市商業處表示，中華路影音商圈有許多販售音響、電器的店家，從入門款的3C產品到高級訂製音響都有，為台北重要的娛樂重鎮，期盼透過歌唱大賽、影音課程、街區集章尋寶等周邊活動，讓消費者深入認識影音商圈。

台北市新中華路影音電器街促進會理事長黃意婷表示，即便現今娛樂選擇變多，但歌唱一直是大家的首選，不少民眾家裡也有裝設歌唱設備，此次舉辦歌唱比賽，就是要讓民眾體驗高級K歌設備，打造優質家庭K歌空間的趨勢。

此外，自9月起還有響樂好康特賣，讓消費者聽音樂、撿便宜，並於每周六、日搭配「響樂GO PLAY」街區集章尋寶活動，將店家位置設成探訪點，藉由至各探訪點蓋章兌換贈品的方式，讓民眾消費同時還能集點兌贈品。

另於9月22日、23日及29日辦理專業影音講座「響樂講堂」，由響樂達人開講，相關資訊可至「中華路影音電器街」網站(http://avstreet.tw/?p=1539 )查詢。

(中時 )