台中》「牆」棒出擊！女將打破藍綠的選舉牆

2018年09月19日 07:25 中時 盧金足

歐巴桑聯盟童葦翎參選台中市西屯區市議員，將抽屜貼上LED燈條，自製看板，成為環保又吸睛的競選宣傳車。（盧金足攝）

台中市西屯區共有5名女性參選市議員，有一面牆面就出現4名女性的選舉看板位置，不分國民黨、民進黨，藍綠在這面選舉牆意外創造最近的距離，另名歐巴桑聯盟參選人，限於個人資源，自製腳踏車宣傳看板爭取暴光度。

女力當道！台中市議員選舉西屯第6選區，出現8搶5戰況，其中尋求連任的4名市議員中，3人為女將，而總計8名參選人，有高達5人為女性參選人，選戰激烈。

為爭取曝光度，競選看板高高掛，巧合的是，位在西屯區龍門路附近的一面牆面，就有民進黨籍參選人陳淑華、黃淑芬、國民黨籍參選人黃馨慧及張廖乃綸，同時相中這處人車頻繁的地段，打破藍綠距離同在這面牆上。

居地利之便的看板位置，提供參選人打知名度的空間，但也讓這面選舉牆上演女人的戰爭，市民看了直呼「有趣！」同一面牆藍綠排排站，對參選人的選舉政見和訴求一目瞭然。

歐巴桑聯盟童葦翎素人參政，宣示打一場不花錢又環保的選舉，她說，不會因選舉添購宣傳品，選舉後淪為垃圾，所以從生活中尋找創意，將抽屜貼上自己的名字LED燈條，鎖在單車籃子上，加上自製看板，騎著腳踏車到處跑，搖身一變就成為吸睛的競選宣傳車。

(中時 )