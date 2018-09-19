台中》「牆」棒出擊！女將打破藍綠的選舉牆

台中市西屯區市議員選舉女力當道，陳淑華、張廖乃綸、黃馨慧、黃淑芬，不同政黨參選人，打破藍綠，競選看板高掛在同面牆上。（盧金足攝）

友善列印
中時
歐巴桑聯盟童葦翎參選台中市西屯區市議員，將抽屜貼上LED燈條，自製看板，成為環保又吸睛的競選宣傳車。（盧金足攝）

台中市西屯區共有5名女性參選市議員，有一面牆面就出現4名女性的選舉看板位置，不分國民黨、民進黨，藍綠在這面選舉牆意外創造最近的距離，另名歐巴桑聯盟參選人，限於個人資源，自製腳踏車宣傳看板爭取暴光度。

女力當道！台中市議員選舉西屯第6選區，出現8搶5戰況，其中尋求連任的4名市議員中，3人為女將，而總計8名參選人，有高達5人為女性參選人，選戰激烈。

為爭取曝光度，競選看板高高掛，巧合的是，位在西屯區龍門路附近的一面牆面，就有民進黨籍參選人陳淑華、黃淑芬、國民黨籍參選人黃馨慧及張廖乃綸，同時相中這處人車頻繁的地段，打破藍綠距離同在這面牆上。

居地利之便的看板位置，提供參選人打知名度的空間，但也讓這面選舉牆上演女人的戰爭，市民看了直呼「有趣！」同一面牆藍綠排排站，對參選人的選舉政見和訴求一目瞭然。

歐巴桑聯盟童葦翎素人參政，宣示打一場不花錢又環保的選舉，她說，不會因選舉添購宣傳品，選舉後淪為垃圾，所以從生活中尋找創意，將抽屜貼上自己的名字LED燈條，鎖在單車籃子上，加上自製看板，騎著腳踏車到處跑，搖身一變就成為吸睛的競選宣傳車。

(中時 )

搜尋「東廠」出現「促轉會」 葉… 「居禮夫人」祖國說話了 波蘭辦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。