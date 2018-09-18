「居禮夫人」祖國說話了 波蘭辦事處：樂見全名稱呼

更改「居禮夫人」稱謂掀風波 波蘭臺北辦事處說話了。（圖/美聯社資料照）

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因教育部課綱大會審查課綱時，對於「居禮夫人」是否回歸全名引發外界議論。作為居禮夫人的祖國，波蘭台北辦事處今在臉書上表示，在歐洲，大家都知道她叫瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮，而不是「居禮夫人」，教科書也以她全名介紹事蹟，很高興課綱委員能提出這一點，讓大家能更清楚認知到她是一個獨立的個體。

教育部課審大會日前在自然科學領域課綱，學習內容中通過「科學史上重要發現的過程，要呈現不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」的條文，原先外界習慣的「居禮夫人」，應改為「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」的原來名字。不過卻引發外界不同看法。

教育部事後澄清，國教院現行公告的翻譯名詞中，居禮夫人的名稱就是「居禮夫人」，因此國教署強調，未來教科書審定將會依這項規定辦理。

不過，作為居禮夫人的祖國，波蘭台北辦事處表示，看到這個新聞後覺得很開心。雖然在台灣大家習慣把瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮女士稱做「居禮夫人」，不過，她不單單只是居禮先生的太太，也是第一位獲頒諾貝爾科學獎的女性，更是目前唯一個在兩個不同精密科學領域獲頒諾貝爾獎的傑出波蘭科學家。

波蘭台北辦事處指出，瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡出生於列強第三次波蘭瓜分的時空背景，一生以祖國波蘭為豪，並且在發現新化學元素後，將它命名成「Polonium」，也就是從波蘭的拉丁文Polonia轉化而來，中文就是大家熟悉的「釙」。

波蘭台北辦事處強調，在歐洲，大家都知道她叫瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮，而不是「居禮夫人」，教科書裡也同樣是用她的全名來介紹她的事蹟，歐盟的人才培育計畫Marie Skłodowska-Curie Actions也是採用她的全名。很高興課綱委員能提出這一點，讓大家能更清楚認知到她是一個獨立的個體。

(中時 )

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