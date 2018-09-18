「居禮夫人」更名引爆爭議 波蘭臺北辦事處說話了

2018年09月18日 20:21 中時電子報 林郁庭

教育部前日課審大會修正自然領域課綱，會中有課審委員建議注意女性科學家的貢獻，稱其要用她本來的名字，而不是附庸於丈夫之下，並以「居禮夫人」為例，被解讀為以後教科書將不再出現「居禮夫人」的稱呼而引起風波。教育部昨又澄清，強調居禮夫人一詞不變，再次引起大眾嘩然。對此，波蘭臺北辦事處臉書發文，指出在歐洲，大家都知道她叫瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮，而不是「居禮夫人」。

「波蘭台北辦事處」臉書粉專稍早發文，表示開心見到教育部課綱審議以波蘭的驕傲──瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮女士為例，日後教科書要恢復她原本的姓名，而非是只用「居禮夫人」來代替。

「波蘭台北辦事處」更強調，在歐洲，大家都知道她叫瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡－居禮，而不是「居禮夫人」，教科書裡也同樣是用她的全名來介紹她的事蹟，歐盟的人才培育計畫Marie Skłodowska-Curie Actions也是採用她的全名。小編很高興課綱委員能提出這一點，讓大家能更清楚認知到她是一個獨立的個體。

「波蘭台北辦事處」說，雖然在台灣大家習慣稱呼居禮夫人，不過她不只是居禮先生的太太，也是第一個獲頒諾貝爾科學獎的女性，更是目前唯一在兩個不同精密科學領域獲頒諾貝爾獎的傑出波蘭科學家。

瑪麗亞．斯克沃多夫斯卡出生於列強第三次波蘭瓜分的時空背景，一生以祖國波蘭為豪，並且在發現新化學元素後，將它命名成「Polonium」，也就是從波蘭的拉丁文Polonia轉化而來，中文就是大家熟悉的「釙」。

(中時電子報)