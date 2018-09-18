買屋指南！中市府推住宅交易價格指數

2018年09月18日 22:19 中時 盧金足

台中市府地政局長張治祥18日公布台中市住宅價格指數及交易資訊，民眾買房前可以到地政局網站查詢，找到符合預算與價位的房子。（盧金足攝）

房市添利器！台中市府18日首度公布台中市住宅價格指數及交易資訊，民眾可以上地政局網站輕鬆查詢標準房型的中古屋行情，地政局長張治祥表示，政府應擔任「領頭羊」，發布具公信力的住宅交易價格訊息，期待業界響應，共同健全住宅市場發展。

台中市政府地政局18日於台中市政府新市政大樓文心樓主辦「107年台中市住宅交易價格指數發表會」，邀請中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長林正雄、台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長紀吉川、台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源、台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林傳傑及台中市不動產估價師公會理事長郭世琛，參與台中市住宅交易價格指數啟動儀式，共同探討台中市房市趨勢及發展。

張治祥指出，從2012年內政部實價登錄至今，以20多年中古屋為例，台中市東、南、北、太平、大里等區，中古屋漲幅達70％，中區、烏日、豐原、大雅、沙鹿等區漲幅達60％，交通建設帶動地方發展，房市也受惠。

地政局調查指出，西屯及北屯分群為例，2018年5月指數為152.60％，與基期2012年8月相比，成長近50％以上，透天厝交易價格，2018年上半年平均交易價格為1239萬元，與2017年下半年1268萬元相比，微幅減少2％。

住宅大樓與華廈交易價部分，2018年上半年平均交易價格為每坪18.5萬元，與2017年下半年的每坪18.9萬元相比，微幅減少2％。

張治祥表示，地政局以實價登錄不動產買賣交易資料庫為基礎，與逢甲大學及台中市不動產估價師公會共組研究團隊合作，將29個行政區依據價量分析與區域特性，合併為5個分群分別建置住宅價格指數，提供具公允的中古屋住宅價格指數與住宅市場交易資訊。

該指數利用專業統計分析，以固定標準房型描述住宅價格相對變動情形，民眾透過指數變動，了解台中市各期相對於基期的標準住宅價格變動情形，有助於觀察自實價登錄發布以來，各區域標準住宅價格漲跌趨勢，買屋時不用到處打聽行情。

(中時 )