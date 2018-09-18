獨／羅家英躲過片場大火 男主角2度燒傷躺醫院

2018年09月18日 20:24 中時 李承陽

呂銳（左）和楊盼盼演出馬來西亞賀歲片。

呂銳外型粗曠，身材十分精實。

梁祖儀燒傷的雙腿。

呂銳雙腳皆有燒傷。

由港星羅家英、資深武打女星楊盼盼、「大馬高以翔」呂銳、梁祖儀主演的馬來西亞賀歲片《大地回春》 ，17日拍攝一場火燒村的大戲時，因工作人員灑汽油的量沒控制好，導致火勢太猛烈引發火災意外，羅家英因為自己戲份已殺青，所以躲過一劫，其他劇組20多人慘遭火吻。

雖然劇組即時報警並獲消防隊到場滅火，但仍有2人住進加護病房、13位留院觀察、15位輕傷已出院，當中59歲的楊盼盼傷勢較嚴重，臉部及手部都被燒傷，而男主角呂銳也是手腳多處燒傷，他在醫院哭著說：「我當下救不了大家，那場戲有很多老人家，受傷嚴重，當下火突然噴過來，大家都嚇到亂跑，那畫面真的很恐怖。」

救護車來時，呂銳讓年長的同仁先上車，就診時才發現自己也有多處2度燒傷，醫生要求他不能走路，傷勢需休息3個星期才會好，後面安排好的工作只能全數推掉。

而女主角梁祖儀17日在IG曬照向粉絲報平安，表示：「暫時想不到可以寫什麼，心情還在平復中，致所有慰問的朋友，我沒事，燒傷了雙腿，會好的。」

據知電影原定今日殺青，竟在殺青前2天發生憾事，電影導演黃罕銘、監製林德榮第一時間即聲明，表示先全力救助傷患，補拍事宜暫時不管。

(中時 )