鍋具女王菲姐「助理」商場鬧事 前男友丁洋機籲勿傷及無辜

丁洋機說，他已是年近80歲的老人，希望與菲姐「好聚好散」，既然對方已提告，就靜待司法判決。（圖／曾麗芳）

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「鍋具女王」菲姐（本名甘玉惠）與前男友冠彣公司董事長丁洋機官司不斷，日前有自稱菲姐助理的人士到多家百貨鍋具專櫃討債。丁洋機18日在台中召開記者會反駁，籲請菲姐「好聚好散」，有事循法律途徑解決，不要傷及無辜。

丁洋機與菲姐是30年前因「義大利樂鍋」結緣，進而成為親蜜伙伴，後來兩人因事業及感情生變拆伙後，菲姐就不斷針對金錢糾紛提告。丁洋機表示，她告他的7、8件官司，沒有1件定讞，「我沒有欠錢不還，如果有欠錢，請對方拿出證據，循法律管道提告，不該去商場鬧事，傷害無辜第三者。」

丁洋機說，這幾年因為常被鬧事，對他事業影響很大。百貨賣場不再和他簽約，他後來引進代理的鍋具品牌，甚至已轉讓別人，他不再代理鍋具，菲姐友人到專櫃鬧場，「她真是找錯對象，害我要跟商場道歉，還要出面澄清。」

丁洋機說，菲姐老說她一無所有，其實名下有10間房產，在美國還有一棟別墅，身價超過10億元。丁洋機說，他已是年近80歲的老人，希望與菲姐「好聚好散」，既然對方已提告，就靜待司法判決。

對此，菲姐接受電話訪問時表示，日前鬧場的人不是她派的，而丁洋機打輸官司的事「全世界都知道」；至於其他指控，「要等了解丁洋基說話內容後再回應，避免被誤解。」

(工商 )

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