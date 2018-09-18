王若琳遇渣男 劈腿、失聯還借錢「不會為他寫歌」

2018年09月18日 20:35 中時 陶福媛

王若琳的情史豐富，還曾遇過劈腿、失聯又上門借錢的渣男，但渣男不會寫進歌詞裡。王若琳佩戴CALVIN KLEIN腕表和飾品，搭 Comme Des Garcons針織小碎花布裙。（JOJ PHOTO攝）

王若琳佩戴CALVIN KLEIN金色腕表，搭黑色Comme Des Garcons 黑色禮服拍攝時尚專題，分享她的新專輯《摩登悲劇》中的愛情故事。（JOJ PHOTO攝）。

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列玫瑰金女表， 1萬200元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列不鏽鋼女表， 8100元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN minimal系列玫瑰金米蘭鍊帶女表，9800元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Classic Too 系列腕表，5400元。（CALVIN KLEIN提供）

才女創作型歌手王若琳今年滿三十歲，以發行第五張原創專輯的方式慶祝自己的「而立之年」，她在專輯中分享了不同階段的愛情故事，有她暗戀的老師、有她在21歲的初戀，也有她夢裡想像中的逃婚場景。

「我18歲時，還遇到一個渣男！」王若琳笑說，這個渣男搞劈腿、鬧失聯，失蹤很久之後突然打電話給她，但一開口就是借錢，「我不承認那是一場戀愛，不會為渣男寫歌，更不會列入我的戀愛史中。」，言語中流露了她敢愛敢恨的個性。

每個人的初戀總是刻骨銘心，王若琳也不例外，她的初戀是在21歲時，後來兩人因為吵架而分手。她為初戀對象寫了兩首歌，一是「夏天」，一是「現在人生無憂無慮了因為我終於上電視了」，悲傷中帶有一絲的甜蜜，她形容就像是雨後清徹的天空，既純真又浪漫。

至於這個在歌詞中「一起不睡到天亮」的夏日初戀男友，現在如何？王若琳笑說，她已好久沒見到他了，但從旁得知他現在過得很好，為他開心。

王若琳自認她的戀愛史很豐富，每一段感情都讓她更加成長，人生更加豐富，且都成為她創作的靈感來源，她希望能以三十歲女人的「前輩」身份，鼓勵年輕女孩多談戀愛，就算是遇到渣男也不要對愛情失望。

這回王若琳受邀進棚拍攝CALVIN KLEIN腕表的時尚單元，搭配Comme Des Garcons的服裝，一反昔日「怪怪美少女」的形象，展現清純優雅的一面。她笑說，她很少穿這麼優雅正經的服裝，能與平日的搞怪形象平衡一下，也是新鮮有趣的體驗。

(中時 )