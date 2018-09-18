王若琳遇渣男 劈腿、失聯還借錢「不會為他寫歌」

王若琳的情史豐富，還曾遇過劈腿、失聯又上門借錢的渣男，但渣男不會寫進歌詞裡。王若琳佩戴CALVIN KLEIN腕表和飾品，搭 Comme Des Garcons針織小碎花布裙。（JOJ PHOTO攝）

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王若琳的情史豐富，還曾遇過劈腿、失聯又上門借錢的渣男，但渣男不會寫進歌詞裡。王若琳佩戴CALVIN KLEIN腕表和飾品，搭 Comme Des Garcons針織小碎花布裙。（JOJ PHOTO攝）
王若琳佩戴CALVIN KLEIN金色腕表，搭黑色Comme Des Garcons 黑色禮服拍攝時尚專題，分享她的新專輯《摩登悲劇》中的愛情故事。（JOJ PHOTO攝）。
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才女創作型歌手王若琳今年滿三十歲，以發行第五張原創專輯的方式慶祝自己的「而立之年」，她在專輯中分享了不同階段的愛情故事，有她暗戀的老師、有她在21歲的初戀，也有她夢裡想像中的逃婚場景。

「我18歲時，還遇到一個渣男！」王若琳笑說，這個渣男搞劈腿、鬧失聯，失蹤很久之後突然打電話給她，但一開口就是借錢，「我不承認那是一場戀愛，不會為渣男寫歌，更不會列入我的戀愛史中。」，言語中流露了她敢愛敢恨的個性。

每個人的初戀總是刻骨銘心，王若琳也不例外，她的初戀是在21歲時，後來兩人因為吵架而分手。她為初戀對象寫了兩首歌，一是「夏天」，一是「現在人生無憂無慮了因為我終於上電視了」，悲傷中帶有一絲的甜蜜，她形容就像是雨後清徹的天空，既純真又浪漫。

至於這個在歌詞中「一起不睡到天亮」的夏日初戀男友，現在如何？王若琳笑說，她已好久沒見到他了，但從旁得知他現在過得很好，為他開心。

王若琳自認她的戀愛史很豐富，每一段感情都讓她更加成長，人生更加豐富，且都成為她創作的靈感來源，她希望能以三十歲女人的「前輩」身份，鼓勵年輕女孩多談戀愛，就算是遇到渣男也不要對愛情失望。

這回王若琳受邀進棚拍攝CALVIN KLEIN腕表的時尚單元，搭配Comme Des Garcons的服裝，一反昔日「怪怪美少女」的形象，展現清純優雅的一面。她笑說，她很少穿這麼優雅正經的服裝，能與平日的搞怪形象平衡一下，也是新鮮有趣的體驗。

(中時 )

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