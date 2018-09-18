日媒： 日朝峰會可能在11月舉行

2018年09月18日 21:01 中時 黃菁菁

日本《週刊文春》報導，北韓領導人金正恩發動對美、俄的外交攻勢，日本首相安倍晉三對此感到焦慮。《東京新聞》論說委員、《金正恩狂氣與孤獨的獨裁者的一切 》的作者五味洋治預測，安倍與金正恩快的話可能在11月舉行日朝峰會。

南韓國家情報院院長徐薫9月10日訪日，並在首相官邸與安倍會面後向媒體透露，「(安倍說)『已到了直接和金正恩見面談話的時候了』」徐薫在訪日前，曾陪同南韓總統府國家安保室長鄭義溶等人訪問北韓，與金正恩在平壤會談，他向日媒透露，訪朝期間也針對日朝關係交換了意見。

安倍8月時不只1次公開表示，必須面對金正恩，打破過去相互不信任的芥蒂，親自解決綁架問題。韓媒報導，文在寅期待日本的經濟支援，盼日本也能成為與北韓協商的一員。

報導指出，南韓外交消息人士指出，「徐薰等人在與安倍會談時，曾轉達金正恩的發言『為解決懸案，隨時都有和安倍首相會面的準備。』」金正恩也透過美、韓間接向日方傳達，有舉行日朝峰會的意願。

住南韓的北韓前高官指出，日朝峰會後兩國若恢復邦交，日本可能對北韓提供巨額的經濟援助作為戰後賠償。日本的經濟援助可能成為北韓無核化的重要動機。金正恩在綁架問題上絕不會侷限於過去的談判，而是打算重新談判，並已準備了讓安倍感興趣的材料，如，讓未公開的綁架受害人返日等，讓安倍有面子的事。日韓峰會快的話，應該會在11月舉行。

(中時 )