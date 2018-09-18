日媒： 日朝峰會可能在11月舉行

友善列印
中時

日本《週刊文春》報導，北韓領導人金正恩發動對美、俄的外交攻勢，日本首相安倍晉三對此感到焦慮。《東京新聞》論說委員、《金正恩狂氣與孤獨的獨裁者的一切 》的作者五味洋治預測，安倍與金正恩快的話可能在11月舉行日朝峰會。

南韓國家情報院院長徐薫9月10日訪日，並在首相官邸與安倍會面後向媒體透露，「(安倍說)『已到了直接和金正恩見面談話的時候了』」徐薫在訪日前，曾陪同南韓總統府國家安保室長鄭義溶等人訪問北韓，與金正恩在平壤會談，他向日媒透露，訪朝期間也針對日朝關係交換了意見。

安倍8月時不只1次公開表示，必須面對金正恩，打破過去相互不信任的芥蒂，親自解決綁架問題。韓媒報導，文在寅期待日本的經濟支援，盼日本也能成為與北韓協商的一員。

報導指出，南韓外交消息人士指出，「徐薰等人在與安倍會談時，曾轉達金正恩的發言『為解決懸案，隨時都有和安倍首相會面的準備。』」金正恩也透過美、韓間接向日方傳達，有舉行日朝峰會的意願。

住南韓的北韓前高官指出，日朝峰會後兩國若恢復邦交，日本可能對北韓提供巨額的經濟援助作為戰後賠償。日本的經濟援助可能成為北韓無核化的重要動機。金正恩在綁架問題上絕不會侷限於過去的談判，而是打算重新談判，並已準備了讓安倍感興趣的材料，如，讓未公開的綁架受害人返日等，讓安倍有面子的事。日韓峰會快的話，應該會在11月舉行。

(中時 )

金正恩：相信朝美對話會有更大進… 3成民眾沒飯吃 馬杜洛吃牛排抽雪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。