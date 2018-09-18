金馬影展邀來耍廢版「雷神索爾」 奧斯卡女配飆戲連恩尼遜

2018年09月18日 20:39 中時 徐桐炘

2018年金馬影展精彩強片陸續出爐，昨公布的歐美片單中，包含「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與《詭屋》導演德魯戈達德（Drew Goddard）合作的奇情驚悚片《壞事大飯店》，演員陣容還包含奧斯卡影帝傑夫布里吉（Jeff Bridges）、達珂塔強森（Dakota Johnson）和《廣告狂人》喬漢姆（Jon Hamm）。

電影《寡婦》則由奧斯卡最佳女配角得主薇拉戴維斯（Viola Davis）率領一群寡婦完成丈夫的犯罪計畫，她和連恩尼遜（Liam Neeson）、柯林法洛（Colin Farrell）、勞勃杜瓦（Robert Duvall）等影帝男星互拚演技，令人大呼過癮。奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）和英國演員海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）則在《美麗心境界》飆戲。

更多片單如下：

2018金馬影展將於11月8日至25日在台北舉行，10月27日舉辦選片指南，10月28日開始售票，更多精采片單與影展消息將在官方網站、臉書粉絲頁陸續公佈，敬請觀眾拭目以待。

《壞事大飯店》

能編善導的美國導演德魯戈達德，繼首部作品《詭屋》後再度與「雷神索爾」克里斯漢斯沃合作《壞事大飯店》，講述七名陌生人不約而同入住有著黑暗歷史的大飯店，隨著一連串匪夷所思的事件發生，也逐步揭開飯店與房客彼此深藏的秘密。除了克里斯漢斯沃，還有奧斯卡影帝傑夫布里吉、達珂塔強森、《廣告狂人》喬漢姆，以及東尼獎最佳女主角辛西婭艾利沃等吸睛卡司，加上懸疑驚悚的故事，更是未演先轟動，備受影迷期待。

《寡婦》

曾以《自由之心》獲得奧斯卡最佳影片的英國名導史提夫麥昆，睽違五年的長片新作《寡婦》，改編八○年代同名影集，描述四位素不相識的家庭主婦，彼此生命因丈夫身亡而遭逢驟變、面臨死亡威脅，為了奪回自己的人生主導權，她們決定聯手展開丈夫未完成的犯罪計畫。除了邀來奧斯卡女配薇拉戴維斯領銜主演，還和連恩尼遜、柯林法洛、勞勃杜瓦等一票影帝級男星互拚演技，令人看得大呼過癮。

《美麗心境界》

以《比利小英雄》、《善意的背叛》獲得兩屆坎城影展金棕櫚的丹麥導演比利奧古斯特，取材自真實故事的《美麗心境界》，描述一名精神病患因不滿醫院濫用專業、藥物等行為造成二次傷害，決定找律師控告醫院，沒想到這段抗爭就此改變了數十萬名精神病患長期被忽視的應有人權。影片找來奧斯卡影后希拉蕊史旺飾演風格強悍的女律師，對上英國演技派女星海倫娜寶漢卡特的瘋癲演出，展開一段超越疾病阻礙的動人友誼。

《真愛拼拼圖》

曾製作《小太陽的願望》、《愛侶》等作品的導演馬克圖特爾陶布，這回改編2009年同名作品的《真愛拼拼圖》，由美劇《海濱帝國》演技派女星凱莉麥唐諾飾演年過40的家庭主婦，繁瑣家事外的唯一樂趣是反覆拆組拼圖，直到遇見《少年PI的奇幻漂流》印度男星伊凡卡漢飾演的拼圖狂人，讓她開始找回失去的自我，拼湊自己的生命樣貌。影片對壓抑女性的細膩描繪，以及充滿感性的睿智金句，自日舞影展首映後大獲好評。

《舊愛來找碴》

《巴黎拜金女》導演皮耶沙瓦多利入選本屆坎城影展導演雙週的犯罪喜劇新作《舊愛來找碴》，找來法國凱薩獎影后阿黛兒艾奈爾飾演一名女偵探，已逝的警察局長丈夫是當地人和年幼兒子眼中的英雄，但當她發現竟有無辜年輕人當了先生的代罪羔羊，做了八年冤獄，她必須在名譽和真相之間作出抉擇。除了幽默感性兼具的阿黛兒艾奈爾，還有氣質女神奧黛莉朵杜力挺演出，一登場就吸引眾人目光。

《牧師的最後誘惑》

曾操刀《計程車司機》編劇、執導《美國舞男》的美國導演保羅許瑞德，角逐威尼斯金獅獎的新作《牧師的最後誘惑》取材自身宗教體悟，邀來伊森霍克飾演一名深陷喪子之痛的教會牧師，被亞曼達塞佛瑞飾演的女信徒要求協助懷有激進理想的丈夫，沒想到丈夫卻自殺身亡，令他質疑自己奉獻一生的信仰，以及萌生的慾望。伊森霍克精湛詮釋牧師謹守戒律下的內心糾結，幾幕驚人的自虐場景，更直探尺度極端。

《留住醉後一首歌》

向來對音樂人故事情有獨鍾的伊森霍克，這回演優而則導，《留住醉後一首歌》將已逝傳奇鄉村歌手布萊茲佛利的生平搬上大銀幕，藉由音樂交錯串起布萊茲佛利的過去、現在和未來，描繪他與愛人的相知相惜、追求夢想的挫敗。不僅故事真摯動人，首次參與電影演出的鄉村歌手班迪奇，精湛詮釋布萊茲佛利的內心樣貌，精彩演技也日舞影展評審團特別獎的讚賞。

《溫柔戰役》

曾帶著首部劇情長片《寶貝守門員》來台的比利時導演吉詠姆賢內茲，入選坎城影評人週單元的新作《溫柔戰役》，邀來《我心遺忘的節奏》演技派男星羅曼杜里斯飾演長期疏忽家庭的工廠主管，直到妻子無預警地離家出走，讓他重新摸索這個既陌生又熟悉的父親角色。羅曼杜里斯精彩詮釋男性面臨工作和家庭雙重壓力的挑戰，展現內柔外剛的動人演出。

《賣場華爾滋》

《心靈重擊》德國導演湯瑪士斯圖伯的新作《賣場華爾滋》，邀來《顛父人生》德國影后桑德拉惠勒和德國新生代男星法蘭茲羅戈斯基大談浪漫戀情。故事描述賣場中的木訥員工試圖接近心儀女同事，卻因身上象徵不堪過往的刺青而裹足不前。電影以冷調畫面描繪現代人的寂寞心緒，卻又在男女眼神交會間，迸發出溫暖動人的情懷，不僅獲得柏林影展人道精神獎、德國劇本獎最佳劇本，法蘭茲羅戈斯基的深情演出更贏得德國電影獎最佳男演員殊榮。

《天使怎麼了》

阿根廷導演路爾斯奧特入選坎城影展一種注目單元的《天使怎麼了》，將阿根廷史上有「死亡天使」之稱的囚犯故事搬上大銀幕。描述有著俊美面容宛如天使的十七歲男孩，喜愛惡作劇的他遇見了學校的壞痞子，新友誼帶領他探索未知性向，卻也開啟他內心無法抑制的殺戮念頭。首次演出電影的主角羅倫佐費洛有著和事件本人神似的絕美外表，以令人不寒而慄的演出驚艷影壇，成為阿根廷炙手可熱的新星。

《不可能的逃亡》

荷蘭導演哈洛德茲瓦特改編第二次世界大戰真實事件的《不可能的逃亡》，講述十二名年輕人潛入挪威執行反納粹任務，卻遭告發僅剩一人倖存，但身負重傷的他不僅得躲避德軍的追捕，還得克服奪人性命的暴風雪，翻山越嶺將重要的秘密文件帶出去。飾演主角的挪威帥氣男星托馬斯古勒斯塔德，更將精實身材減至皮包骨模樣，只為忠實呈現劇中受困飢餓的模樣，和《愛情決勝點》愛爾蘭男星強納森萊斯梅爾飾演的冷峻納粹展開生存角力戰。

(中時 )