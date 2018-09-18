誰說不景氣？浪琴表賣到缺貨 送巴黎機票謝表迷

2018年09月18日 22:18 中時 陶福媛

浪琴表Record開創者系列雙色金不銹鋼鍊帶男表，11萬7600元。（Longines提供）

浪琴表Record開創者系列珍珠母貝雙色金鑽圈女表，8萬1300元。（Longines提供

浪琴表La Grande嘉嵐系列點鑽時標女表，4萬1500元。（Longines提供）

浪琴表La Grande嘉嵐系列男表，3萬8000元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列藍面男表，6萬5000元。（Longines提供）

浪琴表Master巨擘系列藍面不銹鋼鍊帶女表，5萬9800元。（Longines提供）

鐘表市場回溫，浪琴表（Longines）今年在台灣的銷售業績以兩位數字成長，表現十分亮麗。為了回餽台灣消費者的熱愛與支持，浪琴表於10月起配合百貨周年慶檔期展售全系列新表，並推出巴黎雙人機票、五星級飯店住宿抽獎活動，購入浪琴表就趁現在。

浪琴表以高品質和高CP值深受表迷的喜愛，尤其是被暱稱為「浪鬼」的海洋征服者系列（Hydro Conquest）腕表，迄今仍是熱賣到缺貨的夯品，其次風格優雅經典的Master巨擘系列腕表、去年全新登場的Record開創者系列，同樣也是表現不俗，拉抬浪琴表在台灣的買氣。

為了配合下半年百貨周年慶銷售旺季，浪琴表今年初在BASEL表展發表的年度新品已陸續登台，新一季的Record開創者腕表推出雙色玫瑰金系列，以玫瑰金與不鏽鋼混搭，款式更加時尚。

藍色表盤最近蔚為風尚，藍色又是浪琴表的代表色，今年La Grande嘉嵐系列和Master巨擘系列腕表新登場的藍面腕表，將品牌的經典藍融入面盤和表帶設計當中， 更添優雅時尚和貴族氣息。

為配合百貨周年慶檔期，浪琴表2018年全新腕表率先登場，並自十月至十二月底止推出「巴黎深琴有約」感恩慶活動，一次購買兩只浪琴表或單筆滿8萬元，即可參加抽獎，獎品包括巴黎雙人機票和五星級飯店住宿券。

(中時 )