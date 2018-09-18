簡嫚書30秒精準掉淚嚇壞導演 鍾瑶烙法文對戲凱薩獎影后

文青女神簡嫚書演技大突破。（高雄電影節提供）

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鍾瑶扮演愛情關鍵角色，更以流利法文出色演出。（高雄電影節提供）

2018年高雄電影節公布「星光首映：台灣越界」單元片單，作家陳玉慧首執導筒的處女作《愛上卡夫卡》（原名：XOXO卡夫卡）受邀，將於11/4在高雄舉行台灣首映，導演陳玉慧也將與領銜主演的文青女神簡嫚書、新生代焦點男星林哲熹攜手出席映後座談。這也是簡嫚書產後復出宣傳的首部電影作品。

本次更有台法合資電影參展，由羅曼柯杰特導演亞洲首映愛情療癒新作《我想要你記得_》，少有的法式浪漫由《愛在彈指間》凱薩獎影后黛博拉芳索演出一位特立獨行，敢於追愛的「肉食系」女孩，他和靦腆溫柔的保羅海祕在盛夏的台灣相遇，牽起甜美的異國情愫，台灣的巷道、廟宇深深雋刻在他們愛情記憶，自創的「愛情地圖學」浪漫無比，鍾瑶扮演他們愛情關鍵角色，更以流利法文出色演出。

《愛上卡夫卡》中，簡嫚書在黑夜裡騎摩托車載著茱莉亞，情緒終於悄悄潰堤，道盡了失戀男女的堅強與脆弱。陳玉慧透露，這場戲前後拍了8次，平時古靈精怪又活潑的簡嫚書情緒極為到位、淚腺竟開關自如，每次都在30秒內就落淚，不僅演技令人印象深刻，也讓導演對於簡嫚書的演員情緒管理嘆為觀止。

飾演劇團演員的林哲熹在即將開演前離奇失蹤，使得劇情撲朔迷離又緊張。為了讓這段異國戀曲譜得揪心唯美，林哲熹勤練法文，也事先越洋視訊與茱莉亞培養默契，鏡頭前的他活潑搞笑，第一次便以「Hi, I am your boyfriend!」當作開場白，茱莉亞也當場笑場。

茱莉亞在片中特別飛抵台灣與情郎相會，一場床戲將遠距愛情的春宵苦短描述地令人臉紅心跳，為了培養床上默契，兩人也特別闢室密談、共度兩人時光，導演陳玉慧笑著推說不知兩人私聊內容，二人親密的默契在戲裡戲外擦出不小火花。

(中時 )

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