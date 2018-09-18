3成民眾沒飯吃 馬杜洛吃牛排抽雪茄

2018年09月18日 21:01 中時 蔡致仁

委內瑞拉總統馬杜洛執政後，國內政局混亂、經濟崩潰，人民甚至三餐不繼、無法上學。惟馬杜洛竟仍到土耳其名廚「Salt Bae」的高級餐廳大啖牛扒、抽雪茄，直有「朱門酒肉臭，路有凍死骨」之感。事件流出後引發國民震怒，網友痛批馬杜洛痛批不識民間疾苦。

馬杜羅訪問大陸後，回程時於土耳其停留，期間到訪網路紅人「Salt Bae」名廚的高級餐廳，該店更是以價值100美元的肋眼牛排著稱。「Salt Bae」將馬杜洛在私人包廂進餐和吸雪茄的奢侈畫面上載至社群網站，旋即引發軒然大波。雖然貼文在短時間內被刪除，仍無阻片段流傳，有網友直斥︰「可恥、惡心、殘忍。這是委國人民『何不食肉糜』的瞬間。」並呼籲其他人杯葛該餐廳。

馬杜洛17日承認曾到訪該餐廳，同日有調查報告公布，委國有近8成人不得溫飽；其中3成人每日幾乎未能進食，另有逾3成人則經常每日只能吃上一餐。惟委內瑞拉政府表示，國內沒有饑荒危機；但該國自2015年起已有160萬人逃難至其他國家。

另外，委內瑞拉的新學年17日開始，教室卻近乎空蕩蕩。在超級通膨下，不少家庭無法負擔上學用品，也沒有足夠食物，兒童根本沒有上學的餘裕。部分學校亦面對停水停電問題，學生即使返校也只是為了領取學校伙食；缺席問題嚴重，一所有365名學生的學校僅3人上學，情況誇張。

(中時 )