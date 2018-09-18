陳菊：總統會帶領團隊做好施政 減少人民不滿

陳菊前往憲兵211營及北市警局中正第一和二分局慰勉軍警同仁。（總統府提供）

友善列印
工商
陳菊前往憲兵211營及北市警局中正第一和二分局慰勉軍警同仁。（總統府提供）
陳菊前往憲兵211營及北市警局中正第一和二分局慰勉軍警同仁。（總統府提供）

秋節將屆，總統府秘書長陳菊今天前往憲兵211營及北市警局中正第一和二分局慰勉軍警同仁。她說，我們既然信仰民主，就必須要接受各方意見的表達。蔡英文總統會繼續帶領政府團隊做好施政，減少人民的不滿，間接減少第一線員警同仁的值勤負擔。

陳菊今天上午代表總統赴憲兵211營，對211營長期以來守護總統府的安全，以及營長鄭凱介與全體伙伴捍衛總統府的辛勞，表達感謝。陳菊提到，對於營區的整頓，總統府會加以協助，讓伙伴們有更好的空間。陳菊也向憲兵們賀節、致贈月餅和加菜金，並和211營官兵合影。

陳菊也先後前往中正第一、第二分局慰勉警察同仁。她在致詞時表示，由於台灣社會民主、開放且多元，必然有不同的聲音與意見，「我們既然信仰民主，就必須要接受各方意見的表達」。

她代表蔡英文總統感謝中正第一、第二分局承擔了許多維安等相關工作，並肯定他們用最理性、平和的態度來面對所有表達強烈不同意見的民眾，「這是一件難度非常高的工作」。

陳菊以她過去在高雄市政府服務的經驗提到，她非常瞭解員警工作的辛苦，尤其對第一線值勤同仁的工作，她感同身受，希望內政部警政署長陳家欽及台北市政府警察局長陳嘉昌秉持過去在高雄市服務的熱忱，繼續支持與愛護基層同仁。

陳菊也強調，蔡總統會繼續帶領政府團隊堅守崗位並做好施政，減少人民的不滿，如此一來，也可間接減少第一線員警同仁的值勤負擔。「政府一定不忘初衷，一定會時刻反省與檢討，期盼讓人民滿意」。

對於警察同仁在中秋佳節犧牲假期與家庭生活，讓民眾和家人團圓，陳菊再次表達肯定與感謝，也請所有員警要多注意自身的健康，並利用休假時間多陪伴、照顧家人。

(工商 )

「居禮夫人」祖國說話了 波蘭辦… 林子揚136K好委屈!？ 羅智強問…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。