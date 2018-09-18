1919食物銀行募集5000盒月餅 今起送愛到弱勢家庭

2018年09月18日 21:34 中時 吳奕萱

1919食物銀行5000盒月餅 今起送愛到弱勢家庭。（7-11提供）

中秋將至，基督教救助協會也與7-11合作，發起「中秋送暖，幸福『家』倍」活動，盼望能為1919食物銀行的受助家庭募集愛心月餅。由於民眾響應熱烈，短短8天就順利達成5000盒的目標。

今(18日)起將透過全台522個1919服務中心，把月餅親送到每個受助戶手中。住在台東紅葉村的鼻咽癌患者阿輝（化名），收到月餅感動地說：「我最愛吃甜點了，尤其是鳳黃酥，平常根本捨不得買，沒想到這次食物包裡竟然有我的最愛！」

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，1919食物銀行非常關心受助戶的過節感受。自2011年開辦以

來，每逢重要節慶都會募集應節禮品。然而不是每年都很順利，去年中秋節透過網路募集月餅，原

本預計4500盒，但結果只募到1800盒，最後全由1919食物銀行募專款補足。

夏忠堅指出，感謝7-11的投入支持，讓民眾透過全台5300家門市的ibon即可認捐，便利的認捐管道讓募集成效大大提高，起跑第8天，就順利募到5000盒。「超商通路與社服機構的結合，能發揮加乘力量，使資源的連結更加快速，進而幫助更多弱勢家庭。」

7-11表示，透過ibon上開發的愛心認捐機制，不僅讓公益團體可藉ibon平台募物資，想認捐物資的民眾也非常方便。此次中秋月餅認捐活動能在短短1周即完成募集，可見國人的愛心度爆表，尤其感謝郭元益的共襄盛舉，民眾認捐一盒400元的愛心月餅，郭元益就加碼市值150元的幸福小禮，讓一份月餅有兩

份愛，使受助家庭擁有雙倍的幸福。

(中時 )